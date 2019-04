Eine Straße, die sich nochmal aufhübscht

Von Christoph Steiner

Vor rund zwei Monaten hieß es „Nicht’s geht mehr“ im Lokal „Cheers“ in der Hauptstraße in Linz-Urfahr. Die Betreiber der vor knapp drei Jahren aufwendig auf zwei Stöcke ausgebauten Bar mussten Konkurs anmelden.

Nun ist wieder offen an der Urfahraner Einkaufsstraße, Tom Hausknecht will mit einer Mischung aus Tages-Cafe und gemütlicher Cocktailbar beweisen, dass auch auf dieser Seite der Donau ein Lokal mit Qualitätsanspruch betrieben werden kann. Inhaber ist wieder die SJ Gastro von Sven Jungbauer, der schon den Umbau initiiert hatte, Hausknecht wird in einem Dreier-Team für das Konzept und Bar-Management zuständig sein.

Er ist in der Gastro-Szene kein Unbekannter: In Kufstein betrieb er die weltgrößte Gin-Bar der Welt samt Eintrag ins Guiness Buch der Rekorde, die vergangenen drei Jahre war er in der „Frau Dietrich“ in der Linzer Altstadt für die Getränke zuständig. Geboten werden sollen in der „Gatsby“ getauften Bar hochwertige, zum Teil selbstgemachte Getränke, Frühstück soll es bis 15 Uhr geben, zudem wird es künftig Hot Dogs mit Zutaten aus der Region geben. Beim Publikum will man die Mittelschicht ansprechen, Eintritt ist ab 21 Jahren, bis 12 Uhr wird kein Alkohol ausgeschenkt.

Es ist nicht der erste Impuls für eine Aufwertung der Hauptstraße: Im vergangenen Jahr eröffnete gegenüber des jetzigen „Gatsby“ die Bäckerei Brotsüchtig ihre zweite Zweigstelle in Linz – das Geschäft habe sich toll entwickelt, so Mitgründer Stefan Faschinger gegenüber dem VOLKSBLATT. Auch der kleine Gastgarten vor dem Lokal und die Kooperation mit dem Eisdieler werde vor allem bei Schönwetter gut angenommen, so Faschinger.