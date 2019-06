Eine Suppe wie eine Teezeremonie

Von Mariella Moshammer

Sie ist heiß und würzig, ein bisschen scharf, ein bisschen süß, sie wärmt den Körper und die Seele. Der Nr.1-Nudelsuppe Japans, Ramen, kann man kaum genug huldigen. Regisseur Eric Khoo tut es in seinem Streifen „Ramen Shop“. Der deutsche Untertitel „Liebe ist der beste Koch“ ist zu banal geraten, auch wenn die Story des Films nicht vor übermäßiger Komplexität strotzt.

Der junge japanische Koch Masato verliert seinen Vater und beginnt in seinen und den Erinnerungen der Familie zu schwelgen. Seine früh verstorbene Mutter ist der Lichtpunkt seines Lebens gewesen, auf ihre Spuren begibt sich Masato, als er in ihre Heimat Singapur reist. Was er dort zu finden hofft, ist eine greifbare Verbindung zu seinen toten Eltern, etwas, mit dem er sie für sich am Leben erhalten kann. Er findet es in einer kulinarischen Idee — der Verbindung der japanischen Ramen mit der Rippchensuppe Bak Kut The, Nationalgericht Singapurs.

Masatos Geschichte ist verwoben mit seiner Herkunft, den Heimatländern seiner Eltern. Und Singapur und Japan teilen eine sehr blutige Geschichte, hat doch Japan den kleinen Inselstaat 1942 besiegt und besetzt. Es folgten drei Jahre des Terrors für die Bevölkerung. Das hat auch das Leben von Masatos Familie massiv beeinflusst und schlussendlich zerrissen, wie er erkennen muss.

Wie in einer japanischen Teezeremonie hat in diesem Film alles seinen Platz, alles seine Bedeutung und auch alles seine Zeit. Darauf muss sich der Zuseher einlassen, um sich nicht in der Ruhe und Beschaulichkeit gelangweilt zu verlieren.

Es ist nicht der erste Film, der sich primär ums Kochen und Essen dreht und dahinter eine große Geschichte — hier geht es um Vergebung, Versöhnung und letztlich: um Liebe — zu erzählen versucht. Es ist wahrscheinlich auch nicht der beste Film aus diesem Genre. Doch „Ramen Shop“ ist eine wahrhaftig berührende Familiengeschichte, die eben das Herz wärmt.