Eine Tasse voll Entspannung, Gesundheit oder Glückseeligkeit

Farbenfrohe Blüten von Rose, Ringelblume und Lavendel vereinen sich mit heißem Wasser aufgegossen zu einer Tasse Liebe. Weißdornbeeren und Echtes Herzgespann bringen ein strapaziertes Herz wieder in den richtigen Rhythmus und der Teeklassiker Zitrone kombiniert mit Ingwer nimmt den Kampf gegen die anbahnende Erkältung auf.

Die Welt der Kräuter ist weitläufig. Und eben diese will der Autor Sebastian Pole seinen Lesern mit dem neuen Buch „Die Kunst Tee zu mischen — Kräuter und Gewürze für Gesundheit und Wohlbefinden“ näher bringen. Als Kräuterspezialist, Ayurveda-Experte und Mitbegründer der englischen Firma „Pukka Herbs“ veröffentlicht Pole rund 70 seiner fein abgestimmten Rezepte, die er in unterschiedliche Kategorien wie beispielsweise „Reinigen & Entgiften“, „Ruhe & Harmonie“, „Abwehr & Schutz“ unterteilt. In jeder Teemischung entfalten sich die Heilkräfte der Kräuter, die reinigend, stärkend, beruhigend, anregend oder entgiftend auf den Körper wirken. So gibt es für nahezu jede Situation und jeden Menschen die perfekte Tasse Tee.

„Kräutersprache“ erlernen

Bevor es ans Teemischen geht, wird dem Leser geraten, die „Sprache der Kräuter“ zu lernen. Um zu verstehen, wie die verwendeten Pflanzen wirken, sollten sie laut dem Kräuterexperten aus drei Perspektiven betrachtet werden: Aus einer natürlichen, einer phytochemischen und einer energetischen Sichtweise. Durch diese Betrachtungsweisen würde man die Wirkung der Pflanzen besser verstehen. Neben jedem angeführten Rezept wird die Heilkraft der verwendeten Teekräuter erklärt — so kann die Zusammensetzung der Mischung nachvollzogen werden.

König, Prinz und Bote

Beim Mischen der Kräuter erklärt Pole seine bewährte Methode: Wenn entschieden ist, welchen Zweck der Tee haben soll (beruhigend, anregend, entgiftend etc.), wird in Figuren unterteilt — genau in Könige, Prinzen, Harmonisierer, Verdauungshelfer und Boten. Als König wird das Hauptkraut bezeichnet, das Wirkung und Geschmack des Tees bestimmt. Ein ähnlich wirkendes Kraut wird zum hilfreichen Prinzen erkoren und der Mischung in niedrigerer Dosis beigesetzt.

Ein harmonisierendes Kraut soll dann die Ex- treme von Königen und Prinzen ausgleichen. Dann gibt es noch Verdauungshelfer und Boten, die dafür sorgen, dass die Wirkstoffe optimal aufgenommen und an den richtigen Ort im Körper transportiert werden.

Mit dieser Methode können maßgeschneiderte Teemischungen für den individuellen Bedarf hergestellt werden.

Schlussendlich spielen für herrlichen Teegenuss auch Details der Zubereitung eine wichtige Rolle: Die Menge an verwendeten Kräutern, deren Form und Größe, die Ziehzeit, die Qualität des Wassers, die Wassertemperatur sowie die richtige Lagerung der getrockneten Pflanzenteile machen das Teekochen auf den ersten Blick zu einer regelrechten Wissenschaft. So dürfen Kräutertees zum Beispiel nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt aufgegossen werden — eine Wassertemperatur von 90 bis 95 Grad sei optimal. Dennoch sollte man sich von der scheinbaren Komplexität nicht abschrecken lassen, die genauen Rezeptangaben im Buch helfen beim Einstieg in die Welt des Teegenusses. Hat man dann einmal ein Gefühl dafür entwickelt, können Rezepte abgewandelt oder Eigenkreationen zusammengemischt werden.

Kriegerherz

Ein therapeutischer Tee, der das Herz nährt — physisch sowie emotional. Menge für zwei Tassen.

Zutaten: 4 g Weißdornbeeren (Hagedorn), 2 g Weißdornblätter und -blüten, 2 g Lindenblüten, 2 g Zimtrinde, 1 g Echtes Herzgespann, 5 Fäden Safran, 1 g Rosenblüten, 1 Schluck oder 1 EL Granatapfelsaft pro Tasse

Zubereitung: Alle Zutaten (außer dem Granatapfelsaft) in eine Kanne geben. Mit 500 ml frisch aufgekochtem, gefiltertem Wasser übergießen. 10 bis 15 Minuten ziehen lassen, dann abseihen. Jeder Tasse einen Schluck Granatapfelsaft beigeben.

Weißdornbeere, -blatt, -blüte: Schon die Farbe suggeriert, dass diese leuchtend roten Beeren gut für das Herz sind. Den Blättern sagt man eine stärkende Wirkung auf den Herzmuskel nach, die Blüten setzt man seit langem zur Linderung von Herzschwächen ein. Weißdorn wird all jenen empfohlen, die an gebrochenem Herzen leiden oder sich von einer Empfindung nicht lösen können.

Lindenblüte: Entspannt und senkt den Blutdruck

Zimt: Wärmt den Blutkreislauf und stärkt das Herz. Die belebenden Wirkstoffe helfen der Blutzirkulation und der Gefühlsverarbeitung.

Echtes Herzgespann: Dieses Herztonikum vermittelt Mut und Selbstbewusstsein. Es hilft, strapazierte Herzen wieder in den richtigen Rhythmus zu bringen und den Blutdruck zu normalisieren.

Safran: Seine Inhaltsstoffe schützen die Zellmembran, was unverzichtbar für ein gesundes Herz ist. Lindert Belastungen, die durch Wut und Depressionen hervorgerufen werden.

Rosenblüten: Stärken das Gewebe und halten es in Form, was Schwächen und Schmerzen vorbeugt.

Granatapfelsaft: Der süß-saure Saft ist reich an arterienschützenden Antioxidantien.

Zitrone & Ingwer mit Manuka-Honig

Dieser Tee wirkt effektiv bei der Bekämpfung von Erregern, wenn man fröstelt und unter dem kalten Wetter leidet. Menge für zwei Tassen.

Zutaten: 10 g (ca. 5 cm) frische Ingwerwurzel, 4 g Holunderblüten, 1 g Kurkumawurzelpulver, 1 Schuss Zitronensaft pro Tasse, 1 TL Manuka-Honig pro Tasse

Zubereitung: Den Ingwer reiben und mit den restlichen Zutaten, außer Zitrone und Honig, in eine Kanne geben. Mit 500 ml frisch gekochtem, gefiltertem Wasser übergießen. 5 bis 10 Minuten ziehen lassen, dann abseihen. Jeder Tasse Zitrone und Honig beigeben.

Ingwerwurzel: Regt die Durchblutung an, steigert die Vitalkräfte und wärmt.

Holunderblüte: Regt leichtes Schwitzen an und hilft, die Ausbreitung von Viren in der kalten Jahreszeit zu verhindern.

Kurkumawurzel: Wird in Indien als zuverlässiges Kräuterantibiotikum bei Infektionen eingesetzt.

Zitronensaft: Verleiht dem Tee eine frische Note und hilft, festsitzenden Schleim zu lösen. Zitronen sind angefüllt mit natürlichem Vitamin C und immunstärkenden Bioflavonoiden.

Manuka-Honig: Süß, beruhigend und stärkend, kombiniert der Manuka-Honig die therapeutischen Effekte des Honigs mit den antimikrobiellen Wirkungen des Manuka-Baumes.

Sebastian Pole

Die Kunst Tee zu mischen —Kräuter und Gewürze für Gesundheit und Wohlbefinden Leopold Stocker Verlag, 240 Seiten, 24,90 Euro