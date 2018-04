Eine Tote, 54 Verletzte bei drei Zugunfällen

In Aurolzmünster erfasste Triebwagen 66-Jährige – Waggons der Mattigtalbahn entgleist – Verschubunfall am Bahnhof Salzburg

AUROLZMÜNSTER/FRIEDBURG/SALZBURG – Gleich drei Zugunfälle binnen zehn Stunden haben in Oberösterreich und Salzburg ein Todesopfer und 54 Verletzte gefordert. Am Donnerstag gegen 18.45 Uhr kam es in Aurolzmünster (Bez. Ried) zu einem tödlichen Bahnunfall. Eine 66-Jährige dürfte das Rotlicht der Signalanlage einer Eisenbahnkreuzung übersehen haben. Als sie diese überquerte, kam es zum Crash mit einer Triebwagengarnitur. Der Pkw wurde 130 Meter weit mitgeschleift, die Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt. Die FF Aurolzmünster konnte die schwerst verletzte Frau aus Eitzing bergen. Sie wurde ins KH Ried eingeliefert, wo sie kurze Zeit später verstarb. Der Triebwagenführer und die sieben Insassen des Zuges blieben unverletzt.

Am Freitag kurz nach vier Uhr kam es dann auf der Mattigtalbahn zu einem Zwischenfall. Bei Verschubarbeiten im Bahnhof Friedburg-Lengau (Bez. Braunau) verselbstständigten sich vier mit Papierrollen beladene Güterwaggons mit einem Gewicht von 300 Tonnen. Bahnmitarbeiter schlugen Alarm und sicherten gemeinsam mit der Polizei Bahnübergänge. Ein Versuch, die Waggons bei Munderfing zu stoppen, scheiterte.

Waggons waren nicht richtig gesichert

Schließlich sprangen die Waggons nach 32,5 km Fahrt mit bis zu 100 km/h wenige Kilometer vor Braunau in St. Peter/Hart aus den Schienen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Strecke muss vermutlich mindestens bis Mittwoch gesperrt werden. Laut ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner dürfte ein Mitarbeiter die Waggons nicht gesichert haben. Der Mann wurde suspendiert, der Schaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro.

54 Verletzte hat dagegen der Zusammenstoß beim Ankoppeln von zwei Nachtzügen aus Zürich und Venedig am Hauptbahnhof Salzburg gefordert. Sieben von einer Verschublok geschobene Waggons waren gegen 4.45 Uhr auf sechs stehende Waggons geprallt. Der Aufprall war trotz geringer Geschwindigkeit so heftig, dass Reisende umhergeschleudert oder durch herunterfallende Gegenstände getroffen wurden.

Zu versorgen waren vor allem Kopfverletzungen und Prellungen. Eine Frau erlitt Rippenbrüche und einen Milzriss und musste operiert werden. Alle anderen Patienten wurden ambulant behandelt.