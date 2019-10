Eine Tote bei Brand in oberösterreichischem Seniorenheim

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Kallham (Bezirk Grieskirchen) ist Freitagfrüh eine 79-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Weitere Personen dürften nicht verletzt worden sein. Das Feuer war offenbar rasch gelöscht, die Brandursache war am Vormittag aber noch Gegenstand von Ermittlungen.

Das Feuer ist nach ersten Informationen der Einsatzkräfte auf dem Balkon des Alten- und Pflegeheimes ausgebrochen. Ein Angestellter bemerkte den Brand um kurz vor 6.00 Uhr und schlug Alarm. Für die 79-jährige Bewohnerin, die sich am frühen Morgen auf dem Balkon aufgehalten hatte, kam aber jede Hilfe zu spät, sie erlitt tödliche Verletzungen. Zur Brandbekämpfung waren fünf Feuerwehren aus der Umgebung im Einsatz.