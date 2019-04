Eine Verbeugung vor der irren, wirren Welt des Theaters

Von Renate Wagner

Alexis Michalik, französisch-britischer Schauspieler, Autor, Regisseur gibt es offen zu: Sein Vorbild für „Vorhang auf für Cyrano“ war der Film „Shakespeare in Love“, worin die Entstehungsgeschichte von „Romeo und Julia“ geschildert wurde. Michalik nun wollte zeigen, wie Edmond Rostand dazu kam, Ende des 19. Jahrhunderts sein Meisterwerk „Cyrano de Bergerac“ zu schaffen, bis heute ein Glanzstück des französischen Theaters schlechthin. Und es gelingt ihm vorzüglich.

Man taucht in die so genannte Belle Epoque in Paris ein, wo es ebenso opulent wie quirlig zuging. Theater bedeutet damals volle Kassen, und der junge Dramatiker Edmond Rostand braucht dringend einen Erfolg. Einen Stückauftrag hätte er ja – aber was und wie? Wie er nun Elemente aus seinem Leben nimmt, Liebe, Eitelkeit, Schwärmerei, die Forderungen der Schauspieler, um die Geschichte des (historischen) Dichters mit der großen Nase nach und nach zusammenzustoppeln — da taucht man ganz tief in das bunte Theatermilieu ein.

Nun kann die Welt sich an dem Film entzücken

Da ist Thomas Solivérès ein hinreißender Edmond Rostand, der Verzweiflung und nimmermüden Eifer des Dichters, persönliche Verstrickung und seelische Verwirrung verkörpert, da ist Olivier Gourmet als der große Star Constant Coquelin, der den Dichter mit seinen Forderungen für die Rolle des Cyrano bombardiert, da sind die Nebenfiguren, die alle mit einzelnen Elementen schließlich in das fertige Stück eingehen. Das noch am Tag seiner Premieren für allerlei Katastrophen gut ist … Und sogar die große Sarah Bernhardt kommt vor.

Alexis Michalik hat „Edmond“, wie sein Film im Original heißt, erst als Theaterstück geschrieben und in Paris herausgebracht, und ganz Frankreich hat es geliebt. Nun kann die ganze Welt sich an einem Film entzücken, der das Theater liebt, der es voll Herz und Humor, Sinnlichkeit und brillantem Witz, mit großen Gesten und tiefen Gefühlen auf die Leinwand bringt.

Es ist die Verbeugung vor der irren, wirren Welt des Theaters und ihren verrückten Protagonisten, es ist Film im Dienste von Theaterzauber und Theaterwunder.