Eine Vielfalt an Geschichten und Musik

Von Melanie Wagenhofer

Die letzten Tage vor der Premiere (8. Februar) wird noch gefeilt, die Texte sitzen schon, da und dort wird beim Gesang oder der Lautstärke des Orchesters nachjustiert, Auftritte genauer getaktet. Aber man bekommt beim Besuch einer Probe schon einen vielversprechenden Eindruck von dem, was die Besucher der neuen Musicalproduktion „Ragtime“ am Linzer Musiktheater erwartet. Das Musical nach dem Roman von E. L. Doctorow erzählt die Geschichte einer weißen Frau, eines Juden und eines Schwarzen im New York des beginnenden 20. Jahrhunderts.

Das Bühnenbild ist in gedämpftem Grau gehalten. Von Gerüsten und Holzpaneelen dominiert, will es Assoziationen mit Alice Island, wo einst die Immigranten in New York ankamen, wecken. Daniela Dett tritt auf und gibt mit einer wunderschönen Ballade eine beeindruckende Kostprobe ihres Könnens ab. Ihre Rolle ist die der Mutter: „Meine Figur ist gezwungen, eine wichtige Entscheidung zu treffen und fängt dann an, vieles zu hinterfragen und ihr Leben Schritt für Schritt so zu leben, wie sie es für richtig hält“, erzählt sie im VOLKSBLATT-Gespräch von der Emanzipationsgeschichte ih- rer Figur. Jede der drei Hauptfiguren hat ihr wiederkehrendes Leitmotiv, die Mutter etwa ist völlig im Dreivierteltakt komponiert, die Musik der Farbigen ist Ragtime, Jazziges. Jüdisches repräsentiert Klezmer.

Musicalstar Gino Emnes, der schon auf vielen großen Bühnen Hauptrollen gespielt und gesungen hat, konnte als Gast für die Figur des Ragtime-Pianisten Coalhouse Walker jr. gewonnen werden und hat sich hörbar gut eingelebt in Linz: „Walker steht für Gerechtigkeit für die farbige Gesellschaft“, betont er.

Hinter der Bühne, wo es im Dunkeln wurlt, wo Darsteller zwischen Kulissenteilen ihren Text lernen und sich aufwärmen, treffen wir auf Publikumsliebling Riccardo Greco, der das Hauptdarsteller-Trio komplettiert: „Die Geschichte Tates erzählt den amerikanischen Traum, in diesem Fall vom Scherenschnittekünstler zum Regisseur“. Greco hat sich für Tate einen jüdischen Akzent antrainiert und sich vom Film „Das Leben ist schön“ inspirieren lassen: „Darin ist es ja so, dass die Hauptfigur selbst als sie vom Erschießungskommando abgeholt wird noch ein Späßchen macht für einen kleinen Jungen. So habe ich Tate angelegt, der nur für seine Tochter lebt und arbeitet und stets versucht, ihr zu vermitteln, dass alles gut ist. Nur einmal gelingt ihm das nicht, ein schlimmer Moment.“ Für große Gefühle dürfte also gesorgt sein …