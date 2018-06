Eine warme Mahlzeit am Tag für 800 Schulkinder

LINZ — Vor kurzem konnten die „Freunde der Caritas Oberösterreich“ ihr Projekt „Reittherapien für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen in St. Isidor“ mit der lukrierten Spendensumme von rund 76.000 Euro erfolgreich beenden. Aber nach dem Projekt ist bekanntlich vor dem Projekt und somit steht mit „Schulausspeisungen im Osten Europas“ bereits ein neues ambitioniertes Vorhaben an. Mindestens 48.000 Euro werden hier benötigt, um 800 Kindern aus den ärmsten Familien in Rumänien, Russland, Serbien und Weißrussland für drei Monate täglich eine warme Mahlzeit in der Schule oder Pfarre zu ermöglichen. Die Patenschaft für das neue Projekt übernimmt Backaldrin-Chef Peter Augendopler, der bereits zum zweiten Mal für das Forum „Freunde der Caritas“ als Pate fungiert. Mit zirka 20 Euro monatlich pro Kind werde durch ein Essen auch erreicht, dass sich Kinder im Unterricht besser konzentrieren können — ebenso die körperliche Verfassung werde dadurch verbessert, so die Caritas.

„Beschämende“ Situation

Für viele bedürftige Kinder ist das Essen in der Schule oder Pfarre die einzige warme Mahlzeit am Tag, weil ihre Eltern keine Arbeit haben oder zu wenig verdienen. „Es ist beschämend, im heutigen Europa so viel Armut zu haben und auch, dass man heutzutage solche Spendenprojekte überhaupt noch braucht — vor allem in einem EU-Land wie Rumänien. Es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wir wollen helfen“, sagt Ingrid Trauner, Obfrau von „Freunde der Caritas OÖ“.