Eine Wiener Sehenswürdigkeit

Text: Melanie Wagenhofer

In der Eingangshalle des Historismus-Baues, der zwischen 1869 und 1873 errichtet wurde, spürt man noch die Atmosphäre längst vergangener Tage: Die große Säulenhalle lädt als mehr als großzügiger Loungebereich zum Verweilen ein. Hier werden Mehlspeisen und Kaffee kredenzt. Gelebte Wiener Kaffeehauskultur, hinter deren Kulissen man sogar blicken kann: Man kann im Kempinski einen Apfelstrudel-Backkurs absolvieren. Im Hotel trifft sich auch die feine Wiener Gesellschaft zum Tee oder in der Zigarrenlounge.

Die hauseigene Blumenhandlung bestückt die Lobby mit blühenden Juwelen. Nicht minder ansprechend sind die Zimmer gestaltet. Insgesamt verfügt das Haus über 98 Zimmer und 54 Suiten, darunter die größte Präsidentensuite der Stadt (320 Quadratmeter). Das Bild prägen Wiener Stilelemente, dezente Farben und edle Stoffe, man hat Anleihen an den Zwanziger- und Dreißigerjahren genommen: herrliche große Betten, schöne, zeitlose Möbel in dunklem Holz, luxuriös und gediegen würde es wohl am besten treffen. Dabei muss man natürlich nicht auf moderne Annehmlichkeiten wie große Flachbildfernseher oder auf Knopfdruck zu bedienende Badezimmer-Armaturen verzichten. Jedes Zimmer ist mit einem Ipad ausgestattet, über das man den umfangreichen Service des Hauses nutzen und sämtliche Funktionen im Raum steuern kann.

Das Frühstück im denkmalgeschützten Palais am Schottenring ist herrlich: Man nimmt es im Restaurant „Die Küche“ ein, inmitten von begrünten Wänden und mit einer Auswahl, die nichts zu wünschen übrig lässt. Neben hochwertigen Klassikern werden hier auch hausgemachte Dim Sum, Frühlingsrollen und Congee, wohltuender asiatischer Reisbrei, der mit Schinken und Co verfeinert wird, offeriert. Eier gibt es in jeder irgendwann einmal ersonnenen Zubereitung: Die Varianten tragen Namen wie Benedikt oder Florentine, die Eier kommen im Glas, auf Toast oder sonst wie gewünscht daher. Abends werden hier u. a. Wiener Klassiker serviert, hier finden auch die Kochkurse statt. Wer es „gespitzt“ haben möchte, der bucht sich im noblen Restaurant Edvard ein, das ein Michelin-Stern und 17 Gault&Millau-Punkte zieren.

Zwischendrin, nämlich im Mezzanin, befindet sich der schöne Wellnessbereich: In orientalisch anmutendem Ambiente kann man sich dort von anstrengenden Stadttouren – zum Stephansplatz sind es 15 Minuten zu Fuß — saunierend und badend erholen oder sich mit Massagen und Beauty-Anwendungen verwöhnen lassen. Das komplettiert das großartige Angebot dieser echten Wiener Sehenswürdigkeit ganz wunderbar.

Palais Hansen Kempinski Vienna

Schottenring 24, 1010 Wien

Tel. 01/2361000

www.kempinski.com/de/wien

Die Verfasserin nahm auf Einladung des Hotels Palais Hansen Kempinski an der Reise teil.