Einem zu Unrecht Vergessenen auf der Spur

Der Duft der Ölfarbe habe ihn stets umfangen, wenn er als Kind bei seinem Onkel in Kärnten zu Besuch gewesen sei, erinnert sich Anton Reinthaler. Noch heute fühle er sich durch diesen Geruch in die Kindheit zurückversetzt.

Der ehemalige Linzer Domorganist, der auch selbst Maler ist, war viel dort zu Besuch, wo der gebürtige Offenhausener Priester und Maler Franz Reinthaler (1901-1969) gewirkt hat. Nun versucht sein Neffe, das Wirken des hierzulande eher in Vergessenheit geratenen Onkels wieder ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, derzeit mit einer Ausstellung im Pfarrheim in dessen Geburtsort Offenhausen aus Anlass des 50. Todestages.

„In Einsamkeit und Stille entstand sein Werk“

„Bei der Arbeit zusehen durften wir dem Onkel nicht“, erinnert sich der Neffe. „Das mochte er nicht.“ In dessen Malzimmer seien ganze Körbe voll Öltuben gestanden, so Reinthaler. Die vorwiegend religiösen Motive Franz Reinthalers waren einst weit verbreitet, die Gestaltung von Andachtsbildchen und Postkarten, die viele ältere Herrschaften wohl noch kennen und die einst von vielen gesammelt wurden, nahmen einen großen Teil in seinem Werk ein. In einem Artikel im VOLKSBLATT vom 13.3.1969 heißt es: „In Einsamkeit und Stille entstand sein Werk: Es sind die Muttergottesbilder. Allegorische Darstellungen des Wortes Christi. In Serien Kommunion- und Heiligenbilder für Kinder. Manches Kirchlein, manche Kapelle verdankt ihm, als Restaurator, ihr stilreines Interieur. Erfolg und Ruhm lehnte er ab. … Die ihm anvertrauten Seelen mittels seiner Bilder mit dem Glauben und der Religion in Berührung zu halten, war der Sinn seines Schaffens. Du findest sie in allen Stätten des Lebens: In den Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern, in Gasträumen, in Schulen und Pfarrhöfen, in Familien und bei Alleinstehenden, ohne Vorbehalt einer Konfession. Seine Gemälde sind eine Vision als Vermächtnis über Zeiten hinweg zum ewigen Gott.“

Franz Reinthaler und sein Bruder Hans, der später als Dichter Bekanntheit erlangte, kamen als Buben ins Franziskanergymnasium nach Hall in Tirol. Anton, der später in den Orden eintrat, dürfte schon dort seine Begeisterung fürs Malen und Zeichnen entdeckt haben. Er wurde Priester, genoss in Wien eine Ausbildung in der Kunstgewerbeschule und unterrichtete später an seinem alten Gymnasium als Zeichenprofessor. Als man ihn nach München versetzte, bildete er sich dort an der Malschule „Die Form“ fort. In München dürfte er wohl auch die Bekanntschaft von Schwester Innocentia Hummel gemacht haben, deren Bilder später als Vorlagen für die berühmten Hummelfiguren dienten. Reinthaler fing an, für den Verlag Ars Sacra zu arbeiten, für den er auch Bücher illustrierte. Als ihm sein Orden wegen der Malerei Steine in den Weg legte, trat er 1939 aus und ging als Weltpriester nach Kammering in Kärnten, wo er bis zu seinem Ableben wirkte.

Von lieblich hin zu ernsteren Themen

Waren es in den frühen Jahren vor allem Darstellungen von Müttern mit Kindern, Madonnen mit Jesuskind, die eher lieblich gehalten waren, so wurde sein Spätwerk zunehmend ernster: „Seine Jesusdarstellungen zeigen kubistische Elemente, eine Weiterentwicklung und sind sehr berührend“, sagt sein Neffe. Anton Reinthaler hat vor ein paar Jahren ein Bild seines Onkels im Internet entdeckt, die Familie in einem Antiquariat 250 Druckvorlagen des Künstlers erstanden. Seither widme er sich intensiv der Reinthaler-Forschung, sei immer wieder auch in Kärnten unterwegs, um Arbeiten des Onkels aufzustöbern, so der Neffe.

Zu Lebzeiten lehnte der Onkel Ausstellungen ab: Das sei ihm kein Anliegen gewesen. In Oberösterreich fand die erste Reinthaler-Ausstellung nach dessen Tod im Stift Schlierbach statt, vor ein paar Jahren widmet ihm das Linzer Schloss eine Schau. Die Offenhauser Ausstellung, die einen Überblick über das Schaffen Reinthalers bietet, ist noch am Samstag, 16. November, 14-20 Uhr, und Sonntag, 17. November, 10-17 Uhr, im Pfarrheim in Offenhausen zu besichtigen.