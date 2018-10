„Einen Notgroschen zu haben ist immer ratsam“

Von Oliver Koch

Sicherheit spielt beim Sparverhalten mehr denn je eine wesentliche Rolle, sagt Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich im Interview.

bezahlte Anzeige

VOLKSBLATT: Der Weltspartag steht vor der Tür. Welche Trends gibt es beim Sparen in Österreich?

HEINRICH SCHALLER: Das Sparverhalten ist nach wie vor ein gutes. Wobei die Kunden großen Wert auf Sicherheit legen. Da haben wir bei Raiffeisen eine sehr gute Ausgangslage. Raiffeisen verfügt über einen hohen Bekanntheitsgrad – dieser liegt bei 98 Prozent – und die Menschen bescheinigen uns, dass wir als sehr sichere Bankengruppe wahrgenommen werden. Und wenn die Sicherheit als wichtiger Wert gilt, ist es für die Kunden einfacher, das Geld bei einer Bank zu deponieren, der sie vertrauen können. Daher sind die Spar-Volumina bei uns im Steigen begriffen.

Und gibt es da gewisse Trends?

Man muss zwischen dem typischen Sparbuch-Sparen und dem Online-Sparen unterscheiden. Letzteres legt bei Raiffeisen signifikant zu. Unsere Kunden können via PC von ihrem Girokonto Geld auf ein Online-Sparbuch übertragen, bei dem sie von höheren Zinsen profitieren. Zudem können sie gewisse Bindungsfristen selbst festlegen, was immer mehr nachgefragt wird.

Bezieht sich Sicherheit auf die Bank oder auf die Art der Veranlagung?

Das bezieht sich in erster Linie auf die Bank. Die Art der Veranlagung spielt sicherlich auch mit. Aber ein Sparguthaben liegt bei einer Bank, während, wenn in Wertpapiere investiert wird, sehr stark die Bonität des Emittenten im Fokus steht. Da kann es durchaus sein, dass Kunden eher auf sichere Bankprodukte setzen, beispielsweise auf ein Sparbuch oder das Girokonto.

Beschäftigen sich die Österreicher ausreichend mit Aktien oder Fonds?

Mit Aktien nach wie vor wenig. Meines Erachtens nach zu wenig. Da spielt aber sicherlich noch im Hinterkopf die Finanzkrise der Jahre 2007 und 2008 eine Rolle. Weil zu diesem Zeitpunkt die Aktienkurse teilweise über Nacht in den Keller gerutscht sind und sich viele Menschen massiv eine blutige Nase geholt haben. Wir versuchen bei der Kundenberatung jenen, die sich das von der Vermögenslage auch leisten können, darauf hinzuweisen, dass es durchaus Sinn ergibt, in Anlageformen zu investieren, die auch höhere Renditen abwerfen. Besser ist es für den Einzelnen in Fonds zu investieren, da sich bei den Banken Profis damit auseinandersetzen, welches die individuell optimale Veranlagungsstrategie ist. Der Kunde kann sich zurücklehnen und darauf vertrauen, dass das Geld gut veranlagt ist. Dennoch vertraut die große Mehrheit nach wie vor auf das Sparbuch.

Online-Sparen ist vermutlich auf dem Vormarsch.

Das ist definitiv so und der Zug der Zeit. Es ist einfacher und für alle Beteiligten günstiger. Es ist für die Bank günstiger, da Arbeitsschritte wegfallen. Und es ist für die Kunden günstiger, weil sie sich Zeit und Wege ersparen, wenn sie ihre Transaktionen via PC oder Handy tätigen.

Welchen Anteil nimmt das Online-Sparen mittlerweile ein?

Man kann direkt zuschauen, wie in dem Bereich die Zahlen nach oben gehen.

Wo steht die heimische Bankenlandschaft bezüglich Digitalisierung?

Technisch gesehen ist Österreichs Bankenszene auch international gesehen am Puls der Zeit. Die Nutzung ist in Österreich noch etwas verhaltener. Da muss man sich nur die Zahlungsvorgänge anschauen. Bargeld hat hierzulande einen extrem hohen Stellenwert, auch wenn es ab und an durchaus einfacher wäre mit Handy oder Karte zu bezahlen. Ich stehe auf dem Standpunkt, jeder sollte die Zahlungsweise wählen, die ihm selbst am liebsten ist.

Also keine Diskussion über eine etwaige Abschaffung des Bargelds?

Nein.

Bei den aktuell niedrigen Zinsen. Warum sollte man überhaupt sparen?

Es gibt sicher immer wieder Situationen, in denen man kurzfristig Geld braucht. Und beim Sparen ist das Geld relativ rasch verfügbar. Einen Notgroschen zu haben ist zudem immer ratsam. Und man sollte daran denken, dass man sich eventuell in der Pension etwas leisten können will. Daher ist es wichtig vom Verdienst auch einen Teil zur Seite zu legen. Alles in den Konsum zu stecken halte ich für nicht optimal.

Die Sparquote der Österreicher ist aber seit Jahren niedrig. Wird diese wieder in absehbarer Zeit nach oben gehen?

Solange die Zinsen niedrig sind, rechne ich nicht damit.

Und wann werden die Zinsen steigen?

Ich rechne frühestens im dritten oder vierten Quartal 2019 damit.

Dabei heißt es, die Konjunktur wird sich zu dem Zeitpunkt wieder eintrüben. Das wäre ja dann kontraproduktiv.

Jetzt müssen wir einmal schauen, ob diese Prognosen eintreffen. Eine gewisse Vorsicht sehen wir bereits, aber es wird spannend, wie sich die EZB (Europäische Zentralbank, Anm.) dann verhalten wird. Aktuell gibt es seitens der EZB Signale, die kurzfristigen Zinsen zu erhöhen. Eine genaue Prognose wage ich aber nicht.

Stichwort Konjunktur. Welche Rückmeldung erhalten Sie von den oberösterreichischen Firmen?

Die Ergebnisse der Unternehmen sind nach wie vor hervorragend. Die Auftragslage ist ausgezeichnet, einige Firmen können neue Auftrage gar nicht mehr annehmen, weil das Geschäft so gut läuft. Aber die Vorsicht nimmt eben zu.

Woran merken Sie das?

An der Kreditnachfrage – diese wird ein bisschen geringer, ist aber nach wie vor gegeben.

Sie haben die RLB Oberösterreich als Problemlöser beschrieben, wenn es um die Fragen der Unternehmensnachfolge und Beteiligungen geht. Ist die Unternehmensnachfolge für die Firmen ein großes Problem?

Es ist ein großes Thema. Das merken wir daran, weil wir in jüngster Zeit sehr viele Anfragen diesbezüglich bekommen haben. Viele Unternehmer beschäftigen sich also intensiv damit. Wir schauen uns diese Betriebe gerne an und schauen, inwieweit wir hier die Unternehmen oder Teile davon übernehmen. Oftmals plant das Management dieser Firmen eine Übernahme, kann dies aber kurzfristig finanziell nicht bewerkstelligen. Und hier sehen wir uns als Problemlöser, entscheiden das aber immer im konkreten Einzelfall.

Wie wichtig ist der Weltspartag in der digitalen Zeit?

Hier stehen zwei Aspekte im Vordergrund. Einerseits, dass es wichtig ist etwas auf der Seite zu haben. Und andererseits freuen wir uns, wenn Kunden in unsere Geschäftsstellen kommen, weil wir dadurch mit ihnen ins Gespräch kommen können. Und der persönliche Kontakt ist für Raiffeisen ein ganz entscheidendes Element. Daher werden wir auch vor Ort bleiben. Die Kombination aus digitalen Angeboten und persönlichem Kontakt wird das Erfolgsrezept der Zukunft für die Banken sein.