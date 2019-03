Einen „Selfie-Roboter“ kann jeder haben

Bei Star Wars und bei Star Trek spielen menschliche Roboter eine wichtige Rolle. Ist das realistisch?

In Filmen wie Star Wars and Star Trek wird nicht die Realität gezeigt. Es handelt sich um reine Fiktion und beschreibt nicht jene Technologien, die in der realen Welt eingesetzt werden. Wir bauen Roboter, die uns Menschen unterstützen. Die uns in unterschiedlichen Dingen unter die Arme greifen können und die die Zusammenarbeit im Alltag erleichtern. Es geht um Hilfe und Unterstützung von uns Menschen.

Sie haben einen Roboter gebaut, der Ihnen nicht nur ähnlich sieht. Warum diese „Menschenähnlichkeit“?

Sie können es damit vergleichen, wenn Sie ein Selfie machen. Nadine ist ein Selfie — nicht als Bild, sondern als eigener Roboter — das ist natürlich etwas komplizierter. Ich bin überzeugt, dass auch Sie bald solch einen „Selfie-Roboter“ haben könnten. Ich interessiere mich ganz besonders für 3D-Figuren. Zunächst braucht man ein „Vorbild“. Das kann man durchaus selbst sein. Wenn man sich dann im nächsten Schritt ein wenig vom bekannten Model löst, dann kreiert man eine innovative, neue Figur.

Wo sehen Sie die Grenzen der Robotik?

Die Robotik ist sehr breit gefächert. Ich arbeite an Sozialen Robotern. Fokus ist hier die Hilfe, die uns diese Roboter geben können, und die Partnerschaft zwischen Mensch und Roboter. Lassen Sie mich ein Beispiel geben: Ein sozialer Roboter kann ein Ansprechpartner für einen dementen Kranken sein, wenn niemand sonst da ist. Und das rund um die Uhr. Roboter und Mensch sind aber gleichzeitig keinesfalls gleichzustellen in der heutigen Zeit. Heute sind Roboter zum Beispiel noch nicht in der Lage, die Umgebung wahrzunehmen und zu beschreiben. Er hat kein Bewusstsein und versteht auch nicht, was um ihn herum geschieht. Es ist ihm nicht mal bewusst, dass er existiert. Es gibt hier noch viel zu tun!

Worin wird der Mensch besser und einzigartig bleiben?

Der Mensch entspringt der Biologie und ist von dieser bedingt. Ein Roboter ist eine Maschine, ein Computer, der eine menschliche Erscheinung hat. Alles was der Roboter zeigt und wie er handelt ist reine Simulation. Ein Roboter fühlt nicht, er simuliert nur Gefühle des Menschen. Sie sagen ja auch nicht, dass ein Computer fühlen kann.

In Terminator haben Roboter die Weltherrschaft übernommen … verstehen Sie Ängste vor diesem Szenario?

Das ist reine Fantasie. Solche Bilder behindern sogar die echte Robotik-Forschung und -Entwicklung. Nur der Mensch hat die Macht, solche speziell dafür entwickelte Roboter zu bauen. Aber warum sollten wir Menschen einen Roboter erschaffen, der uns vernichten könnte?