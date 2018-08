Einheit durch musikalische Ekstase

Von Bernadette Schmoigl

Mitreißend eröffnete das West-Eastern Divan Orchestra am Freitagabend im großen Saal des Salzburger Festspielhauses mit Peter Iljitsch Tschaikowskis Polonaise aus dem dritten Akt der Oper „Eugen Onegin“ op. 24 den Abend. Es war das zweite Konzert in Folge dieses außergewöhnlichen Klangkörpers bestehend aus jungen israelischen und arabischen Musikern, welches die lebende Legende Daniel Barenboim zusammen mit dem palästinensischen Literaturwissenschafter Edward Said 1999 gegründet hat.

Geigerin Batiashvili mit umwerfendem Können

Im Sommer 2005 gab das Orchester im palästinensischen Ramallah ein Konzert von historischer Bedeutung, 2007 war es erstmals bei den Salzburger Festspielen zu Gast. Seit 2015 studieren talentierte junge Musiker aus dem Nahen Osten an der Barenboim-Said Akademie in Berlin.

Das Violinkonzert von Peter Iljitsch Tschaikowski op. 35 in D-Dur geriet zu einem Highlight. Die georgische Violinistin Lisa Batiashvili zeigte ihr umwerfendes Können mit einer sehr weiblichen Note. Auf ihrer Del Gesu überstrahlte sie selbst das große Orchester. Technische Hürden in dem einst als unspielbar geltenden Violinkonzert scheint es nicht zu geben. Im Gegenteil, die Geigerin spielt sich damit, lässt Farben und Dynamik lebendig werden. Sie schafft es vom ersten Ton bis zum letzten Akkord, einen roten Faden der Spannung durchzuziehen, und das Publikum in die von Tschaikowski beabsichtigte Ekstase hinaufzuheben. Dabei verliert sie nie ihre feine intellektuelle Art zu musizieren. Lisa Batiashvili spielt regelmäßig mit den großen Orchestern dieser Welt.

Spielfreude, Subtilität und Kraft bis zur letzten Woge

Nach der Pause zelebrierte das Orchester unter Meister Barenboim „La Mer“ von Claude Debussy. Diese drei musikalischen Skizzen wurden am 15. Oktober 1905 uraufgeführt. „Von der Morgenröte bis zum Mittag auf dem Meer“ heißt die kurze, ruhige Einleitung. Das Grundprinzip der Musik von „La Mer“: Eine Welle baut sich auf bis zum Höhepunkt, bricht und fließt ab. Auf diese Art erscheinen und verschwinden alle großen und kleinen musikalischen Gestalten. Das Orchestra überbietet sich immer wieder in Spielfreude, Subtilität und Kraft, bis die letzte Woge wie die eines Tsunamis herunterstürzt und verrinnt.

Ein Orchester mit glanzvollen Blechbläsern

Alexander Skrjabins „Le Poème de l’Extase“ op. 54 bringt musikalisch seine Weltanschauung zum Ausdruck. Die All-Einheit des Menschen hervorgerufen durch musikalische Ekstase. Skrjabin arbeitete mit großem Eifer bis zum Ende seines Lebens unbeirrt an diesem eschatologischen Ritual. Daniel Barenboim und sein West-Eastern Divan Orchestra und das Publikum der Salzburger Festspiele gaben dem Ansinnen des Komponisten alle Ehre. Besonders erwähnt seien die glanzvoll musizierenden Blechbläser des Orchesters. Standing Ovations für Osten und Westen!!