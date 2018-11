Einhelliges Plädoyer für 800er-Feier

Kein Verständnis zeigten Vertreter der Freistädter Vereine für Bestrebungen, die Feiern zum 800-jährigen Jubiläum ihrer Stadt im Jahr 2020 zu Fall zu bringen. „Es gibt einstimmige Gemeinderatsbeschlüsse, dann wird zwei Jahre lang in den Vereinen viel gearbeitet“, sagte Ernst Duschlbauer, Obmann der Bürgergarde Freistadt: Und dann werde man plötzlich von bestimmten Personen „abgewatscht“.

Damit dürften unter anderem Vertreter der Bürgerliste Wiff und der SPÖ gemeint sein. Diese hatten sich wegen kolportierter Kosten von 250.000 Euro sowie wegen der Tatsache, dass Freistadt 1930 schon einmal 800 Jahre gefeiert hätte, gegen die Festlichkeiten ausgesprochen.

All diese Einwände könne man entkräften, betonte Bgm. Elisabeth Paruta-Teufer (ÖVP): Von 250.000 Euro sei nie die Rede gewesen, stattdessen habe der Gemeinderat 118.000 Euro beschlossen. Nun liege zudem ein noch günstigeres Angebot für die Projektkoordination vor. „Es war immer klar, dass so ein Fest nicht mit Ressourcen zu machen ist, die ohnehin am Limit sind“, sagte dazu Kulturstadtrat Klaus Fürst-Elmecker (Grüne).

Zudem sei es nachweislich falsch, dass Freistadt bereits 1130 gegründet worden wäre, sagte Emil Vierhauser, Ehrenobmann des Mühlviertler Schlossmuseums: „Sonst wären wir ja die älteste Stadt Oberösterreichs, das ist aber bekanntlich Enns.“ Vielmehr habe man 1930 den 800. Geburtstag der Bürgergarde gefeiert und nicht jenen der Stadt, so Duschlbauer.

Für Fürst-Elmecker wäre es „lächerlich, die Chance auf ein solches Jubeljahr nicht zu nützen“. Anna Friesenecker, Obfrau der Goldhaubengruppe, betonte die Chancen für Gastronomie und Wirtschaft. Man habe bereits Sponsoren gesucht und einiges vorfinanziert, politische Querelen dürften dies nicht zunichte machen, forderte Hermann Haider, Leiter der Jungen Philharmonie. Daher wolle man gemeinsam mit dem Jubiläumsjahr Nachhaltiges bewirken, so das Resümee von Paruta-Teufer.

ch