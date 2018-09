Einjähriger Bub nach Hundebiss in Wien in Lebensgefahr

Ein einjähriger Bub ist am Montagabend in Wien-Donaustadt von einem Hund gebissen worden. Das Baby befindet sich seither in Lebensgefahr und wird auf der Intensivstation behandelt, berichtete eine Sprecherin des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) am Dienstag. Angaben der Rettung zufolge soll der große Hund dem Kind in den Schädel, aber nicht ins Gesicht, gebissen haben.

bezahlte Anzeige

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 20.15 Uhr in der Ziegelhofstraße in Wien-Donaustadt. Der kleine Bub erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen, wurde von der Rettung versorgt und ins Spital gebracht. Laut Rettung dürfte der Hund nicht zur Familie des Babys gehört haben. Nähere Details sind bisher nicht bekannt.