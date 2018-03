Einmal Krise und zurück

Volkswagen ist laut Firmenchef Matthias Müller so stark wie nie zuvor und wieder in der Offensive

Von Oliver Koch aus Berlin

Jubel, Trubel, Heiterkeit im Volkswagen Group Forum in Berlin. Dort – und erstmals nicht am Konzernsitz in Wolfsburg – präsentierte VW-Vorstandsvorsitzender Matthias Müller die Rekordzahlen des Jahres 2017 des weltgrößten Autoherstellers. Unweit des Checkpoint Charlie nannte Müller die Dieselkrise als Katalysator für die VW AG aus der heraus sich der Konzern komplett neu ausrichten musste – und auch konnte. Natürlich werde die rechtliche Aufarbeitung des Dieselskandals „noch viel Zeit in Anspruch nehmen“. Aber dennoch: „Wir sind wieder in der Offensive und wir werden es weiter bleiben. 2017 war ein exzellentes Jahr für den Volkswagenkonzern und seine Marken“, sagte Müller vor knapp 170 Journalisten aus aller Welt.

Markenvielfalt als Stärke

Dabei sei die Markenvielfalt keine Belastung, sondern eine Stärke. Das beweisen auch laut Finanzchef Frank Witter die Zahlen. Bei (fast) allen Marken – von Audi über Porsche, Seat und Skoda bis zu VW – gab es Verkaufsrekorde; einzig die Nobelmarke Bentley musste ein Verkaufsminus verkraften. Und noch dazu legte der Konzern in allen Weltregionen zu. Bitter für Witter: die „Dieselthematik“ – wie VW die Abgastricksereien des Konzerns offiziell tituliert – schlugen mit 3,2 Milliarden Euro negativ zu Buche.

Wandel der Betriebskultur

Doch 2017 war gestern. Müller und Witter wollen den „Transformationsprozess des Konzerns“ weiter vorantreiben. Neben der weiteren Bewältigung der Dieselkrise steht für heuer speziell die „Strategie 2025“ auf der Agenda. Auf dem Weg zu einem weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität stehen heuer speziell die intensivere Kooperation der Marken und damit weitere Effizienzsteigerungen sowie ein Wandel bei der Unternehmenskultur an. Bei letzterem sei man laut Müller „am weitesten vom gesteckten Ziel entfernt“.

Widerspruch zu Werten

Alles, was in vergangener Zeit zutage getreten ist, widerspreche „auch meinen persönlichen Werten“ fundamental. Man werde mit aller Kraft daran arbeiten, dass die Werte Integrität, Compliance und eine „im besten Sinne distanzlose Kultur“ im Konzern gelebt werden. Doch all die hehren Ziele haben zum Schluss nur einen Zweck, wie Müller sagt: „Letztlich geht es um ökonomischen Erfolg.“

„Strategischer Meilenstein“

Herzstück dieses Jahres ist die im Jahr 2017 gestartete „Roadmap E“, die laut Müller „der strategische Meilenstein“ des Vorjahres war. Bei der Elektromobilitätsoffensive des Konzerns wird das Werk in Zwickau zum reinen E-Werk umgebaut. Die Vorbereitungen für eine Pilotfertigung von Batteriezellen im Werk in Salzgitter ab dem Jahr 2019 laufen nach Plan. Ein Highlight werde heuer der erste elektrifizierte Audi (der e-tron) sein. Bis 2025 will VW pro Jahr drei Millionen E-Autos bauen. In die Bereiche E-Mobilität, autonomes Fahren, Mobilitätsdienste und Digitalisierung steckt der Wolfsburger Hersteller heuer 6,6 Milliarden Euro. Bis Ende 2022 werden es mehr als 34 Milliarden Euro sein.

Aber trotz der E-Offensive lässt VW die klassischen Motoren nicht im Stich. „Ich bin davon überzeugt, dass der Diesel eine Renaissance erfährt. Wir werden es schaffen, dass es eine Ko-Existenz der unterschiedlichen Antriebsarten geben wird“, so Müller. Daher fließen auch allein 2018 fast 20 Milliarden Euro in das konventionelle Antriebsportfolio. Über alle Bereiche werden über die nächsten fünf Jahre mehr als 90 Milliarden Euro aufgewendet.

5 Prozent mehr Umsatz 2018

Für 2018 sei ein Umsatzplus von fünf Prozent geplant. Müller nimmt VW dann auch bewusst aus dem Rennen um Platz eins in der Jahreswertung der erfolgreichsten Autohersteller. Hier matcht sich der Konzern seit Jahren mit Dauerrivalen Toyota. Er geht davon aus, dass „wir unsere Auslieferungen dieses Jahr weiter moderat steigern werden“. Ob dieser erneute Rekord für Platz eins reichen wird, sei ihm „herzlich egal“.

*

Der Autor nahm auf Einladung der Volkswagen AG an der Pressekonferenz teil.