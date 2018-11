„Einmalige Chance, Geschichte Geschichte sein zu lassen“

Kurz mahnt in Serbien Lösung in Kosovo-Konflikt ein

Die Lösung des Konflikts in der Kosovo-Frage sei unabdingbar und eine „Grundvoraussetzung für den EU-Beitritt des Landes“. Das betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gestern bei einem Treffen mit Serbiens Präsidenten Aleksandar Vucic in Belgrad. Kurz sprach dabei von einer „einmaligen Chance, die Geschichte Geschichte sein zu lassen“. Er wiederholte die Position, dass sich Österreich einer Vereinbarung, die es in der Region gebe und die Frieden stifte, nicht entgegenstellen werde. „Das ist meiner Meinung nach auch die Mehrheitsmeinung in der EU“, sagte der Bundeskanzler und derzeitige EU-Ratsvorsitzende.

Vucic erklärte bei der gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Treffen, Belgrad und Prishtina seien zwar „noch meilenweit“ von einer Lösung zur Normalisierung ihrer Beziehungen entfernt. Aber es sei „lebenswichtig“ für Serbien, eine Lösung mit seiner einstigen Provinz, die 2008 ihre — von Serbien nicht anerkannte — Unabhängigkeit erklärte, zu finden. Zugleich warf Vucic der kosovarischen Seite jedoch fehlende Kompromissbereitschaft vor.

Im Rahmen seiner Kurzvisite am Westbalkan besucht der Bundeskanzler am Dienstag auch den Kosovo. Auf beiden Seiten will Kurz nach eigenen Worten „zu weiteren Fortschritten im Dialog ermutigen“. In Belgrad traf Kurz am Montagabend auch noch mit Regierungschefin Ana Brnabic zusammen. Im Anschluss reiste der Bundeskanzler nach Pristina weiter.