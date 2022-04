Einsamkeit wird endlich sichtbar

Das Büro als Ort existenzieller Not. Akten abstempeln (rührend altmodisch!), sinnloses Hamsterrad. Das trübe Einerlei später noch ins slapstickhaft Groteske gesteigert, wenn der gepeinigte Büromensch in den Infight mit einem Aktenschrank geht. Laden öffnen sich wie von Geisterhand, sind bedrohliche Mäuler (Archiv! Arbeit!). Dagegenhalten mit irrer Wut und Hardrock und Kung Fu.

Shay Kuebler spielt und tanzt dieses Büroopfer, dessen letzter Kontakt zum Lebendigen eine kümmerliche Blume auf dem Schreibtisch scheint.

Kuebler, Enddreißiger aus Edmonton/Kanada, hat für „Momentum Of Isolation“ exzellente junge Tänzer um sich geschart. Diese bilden einen Gegenpol. Verspielt, weich, noch auf der Suche nach Gemeinsamkeit. Doch einen großen Reiz der anderthalbstündigen Tanzperformance (mit Pause) macht aus, dass Kuebler nicht bloß billig die naheliegenden Gegensätze ausweidet. Das Leben „draußen“ wirklich so viel lebendiger? Kuebler weicht Idealisierung und Kitsch durch vielfache Brechungen aus, unterläuft ebenso die Überhöhung der Blume. Deren Verwelken inszeniert er mit beißendem Spott und sprechender Blume: „I love you, man.“

Zerquetscht vom inszenierten Selbstbild

Ein fantastisches Finale der TanzTage am Montag im Linzer Posthof. Die Welt eine konsumierbare, die Wünsche mediale Konstrukte. Eine digital befeuerte Kultur des Auf-den-anderen-Zeigens, so bleiben wir verbunden und sind uns doch fremd. Jeder ein Star, lockt die Bling-Bling-Welt.

Bestürzend, wie Shay Kuebler die kindliche Gier nach Anerkennung persifliert und zertrümmert. Erst noch Kusshändchen der Tänzerin, ihr zwanghaftes Lächeln ein Heulen, schließlich zerquetscht vom inszenierten Selbstbild.

Kuebler begann mit der Arbeit an „Momentum Of Isolation“ bereits 2018, noch vor Corona. Die Isolation des vernetzten Menschen — ein Paradox! — eine grundsätzliche. Durch Corona wurde der eigene Zustand spürbar, fielen bloß sedierende Ablenkungen weg. Die Einsamkeit nun gespiegelt in Kueblers Bilderrausch. Ein Überquellen an Ideen und Traum-haften Sequenzen, die tief in Kopf und Herz einsickern.

Dynamischer Tanz und fließender, fast schüchterner Liebestanz. Suche nach Nähe und herrlich komisches Balzverhalten. Tänzer steuern an ihren Körpern befestigte Marionetten, der Büromensch an Bändern über den Boden gezerrt. So viele Facetten des Lebens und Nicht-Lebens, der Isolation.

Ist Zärtlichkeit, ein Berühren der digitalen Ich-Blasen noch möglich?

Wir haben Körper. „Momentum Of Isolation“ rüttelt beharrlich und liebevoll an der je eigenen Existenz, ist von betörender Schönheit. Erschütterung und sehr mächtiger Applaus.

Von Christian Pichler