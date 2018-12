Einsamkeit zur Weihnachtszeit fordert wieder die Krisenhilfe

Das einzigartige Netzwerk in Oberösterreich ist 365 Tage lang, rund um die Uhr für Verzweifelte erreichbar – Notfall-Tel. 0732/2177

LINZ – Rund um die Weihnachtszeit, der vermeintlich schönsten Zeit im Jahr, hat die Krisenhilfe Hochsaison – besonders nachgefragt sind die einfühlsamen Experten aber auch im Frühjahr und wenn die Matura geschafft ist und der ganze Druck von den Absolventen abfällt.

„Vor allem im Winter steigt die Zahl der depressiven Verstimmungen und Depressionen“, weiß Sonja Hörmans- eder, stv. Leiterin der Krisenhilfe in OÖ. Das Spezielle an der Krisenhilfe, die rund um die Uhr bei psychischen Krisen unter Tel. 0732/2177 erreichbar ist und wenn nötig auch zum Betroffenen zu einem persönlichen Gespräch kommt, ist das einzigartige Netzwerk, das dahinter steht.

Denn in OÖ arbeiten pro mente, Exit-sozial, Rotes Kreuz und die Telefon- und Notfallseelsorge zusammen. Im Vorjahr wurde die Krisenhilfe 27.006 Mal kontaktiert, um 4000 Mal häufiger als 2016. 70 Prozent der Anrufer waren Frauen. 680 Mal kamen Mitarbeiter der Krisenhilfe entweder einmal oder öfter zu Hilfesuchenden nach Hause.

207 Suizide wurden im Vorjahr in OÖ verübt

„Der extremste Fall einer Krise ist der Suizid“, weiß pro-mente-OÖ-Chef Werner Schöny. Obwohl die Zahl der Selbstmorde seit den 1980er-Jahren, wo sie in OÖ bei über 300 lag auf 207 im Vorjahr (davon 170 Männer) zurückgegangen ist, waren es österreichweit mit 1224 um 20 Personen mehr als 2016.

Die Krisenhelfer wollen „Halt und Hoffnung“ geben, und sind in belastenden Situationen da, sagt OÖ-RK-Präsident Walter Aichinger.

„Wenn ich sogar zu Weihnachten allein bin, dann bin ich wirklich allein“, bringt Pastoralamtsleiterin Gabriele Eder-Cakl die zunehmende Vereinsamung gerade in dieser Zeit auf den Punkt. Sie vertritt die Telefonseelsorge (Notruf 142) und die Notfallseelsorge. Die Kirche bietet zu Weihnachten die Möglichkeit, gemeinsam zu feiern und hat ein offenes Ohr, auch für anonyme Anrufer. Dass doppelt so viele Frauen zugeben, an einer Depression zu leiden als Männer, liegt laut Hörmanseder daran, dass Männer glauben, mit dem Problem allein oder mit Hilfe von Alkohol fertig zu werden.