Einsatz für die „Stadt am Land“

Man gehe gut vorbereitet in die Bürgermeisterwahl am 26. Mai, erklärt der Leondinger ÖVP-Stadtparteiobmann StR. Thomas Neidl. Mit Franz Bäck habe man einen Kandidat, der reiche Erfahrung in der Kommunalpolitik, in der Wirtschaft als langjähriger Bankstellenleiter und im Ehrenamt hat, immerhin war Bäck fast 20 Jahre Kommandant der FF Leonding.

Er sei nun viel unterwegs und bei den vielen persönlichen Kontakten habe er auch viele Anregungen bekommen, so Bäck. Und er trete klar für eine Baupolitik mit Hausverstand ein statt Wildwuchs und möglichst starkes Bevölkerungswachstum. Würden alle Baulandreserven genutzt, würde man rasch 40.000 bis 50.000 Einwohner haben, doch ein solches Wachstum würde den Charakter der „Stadt am Land“ zerstören, so Bäck.

Die gewachsenen dörflichen Strukturen der Stadtteile würde leiden, auch die Verwaltung hätte Probleme. Dass auch die Leondinger selbst skeptisch sind, zeigt eine IMAS-Umfrage im Auftrag der ÖVP. Das wichtigste Anliegen der Bürger ist die Erhaltung des Grünlandes und damit einhergehend restriktivere Widmungen. Es sei gut, dass nun einstimmig die Erhaltung und Schutz der Grünflächen in St. Isidor im Gemeinderat forciert wird, so Bäck.

Sein Ziel sei nun, dass er in die Stichwahl kommt — um die Nachfolge von SPÖ-Bürgermeister Walter Brunner bewerben sich insgesamt fünf Kandidaten. Würde er zwei Wochen später am Pfingstsonntag die Stichwahl gewinnen, werde er einerseits alle städtischen Mitarbeiter zum Frühstück einladen und auch sofort Gespräche mit den anderen Fraktionen führen.