Einschulung in den Neuwagen

Von Oliver Koch

Seit Mitte 2018 leitet der gebürtige Linzer Karl-Martin Studener die Fahrtechnikzentren des ÖAMTC Österreich. Der Handelswissenschafter (WU Wien) sieht dabei die Fahrtechnikzentren sehr gut aufgestellt, „das Image des ÖAMTC ist hervorragend, er hat eine sehr gute Marktposition und eine hohe Anerkennung und darauf kann man sehr gut aufbauen“, sagt der 57-Jährige im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Die große Herausforderung sei, die acht Fahrtechnikzentren, das Offroad-Zentrum und die temporären Schulungsorte wirtschaftlich zu führen und an die sich ständig ändernden Bedingungen anzupassen. Dabei sei aber eines ganz klar: „Wir müssen unsere Kunden jeden Tag aufs Neue zufriedenstellen. Das bedingt aber den Willen, sich jeden Tag neuen Herausforderungen zu stellen“, so Studener. Daher sei es unumgänglich das Produktangebot ständig zu adaptieren und zu erweitern.

Als Beispiel nennt Studener auch Drohnen-Trainings, „wobei es hier nicht nur um die technischen Fertigkeiten geht, sondern auch um den rechtlichen Hintergrund“. Als weiteren Punkt nennt er E-Bike-Trainings, die immer mehr an Bedeutung gewinnen und „die wir natürlich auch anbieten müssen“. Essenziell sei es, dass auch das eigene Personal umfassend geschult werde – inklusive hauseigenem Zertifizierungsprozess, „denn nur so können wir auch die Qualität bieten, die sich auch unsere Kunden von uns erwarten“. Die Österreicher seien grundsätzlich bereit, in den Kompetenzerhalt beim Auto- oder Motorradfahren zu investieren.

Großes Interesse

Den Mehrphasenführerschein – wie es ihn seit etwa 15 Jahren in Österreich gibt – hält er für extrem wichtig. Großes Interesse an Fahrtechniktrainings ortet er bei den 45- bis 60-Jährigen, „die auch an den technischen Entwicklungen sehr interessiert sind, weshalb wir bei den Trainings immer mehr auch auf den Bereich Wert legen, wenn beispielsweise unsere Instruktoren die Wirkung von Fahrassistenzsystemen in der Praxis demonstrieren“. Selbiges gelte für E-Autos: Der ÖAMTC hat eine Kooperation mit Renault, sodass Teilnehmer bei einem Training auch mit einem elektrisch betriebenen Renault Zoe Erfahrungen sammeln können.

Da beim Mehrphasenführerschein auch Frauen die Trainings absolvieren müssen, glaubt Studener, dass künftig auch mehr Frauen individuelle Trainings buchen werden. „Denn der erste Kontakt zu einem Fahrsicherheitszentrum war schon da, weshalb sich diese Verteilung nach Geschlechtern angleichen wird.“ Einen weiteren Schwerpunkt will er auf Trainings für Unternehmen legen.

Aber auch abseits der Fahrtechniktrainings ortet Studener Potenziale: So will der ÖAMTC künftig auch die Übergaben von Neuwagen an Kunden abwickeln, also dass ein ÖAMTC-Mitarbeiter dem Autokäufer das Fahrzeug genau erklärt. „Der Autokauf ist ein höchst emotionaler und wichtiger Moment im Leben eines Menschen, schließlich ist ein Auto zumeist die zweithöchste Investition im Leben. Dementsprechend muss diese Übergabe als Erlebnis aufbereitet und gut vermittelt werden, auch weil sich die Technik immer rasanter weiterentwickelt“, sagt Studener, der hier auf erste Gespräche mit Autohändlern hinweist wobei es von dieser Seite „positive Signale“ gegeben hätte.

Die ÖAMTC-Fahrtechnik zählt bundesweit etwa 300 Mitarbeiter, im Vorjahr nahmen ungefähr 118.000 Menschen an einem Kurs teil (in Marchtrenk waren es 16.300), bei den Verkehrserziehungsprogrammen waren es knapp 124.000.