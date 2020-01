Einst das „Herz Norwegens“

Die Stadt Trondheim assoziiert man hierzulande vor allem mit sportlichen Highlights. Mit dem örtlichen Fußball-Klub Rosenborg BK, seines Zeichen 26-facher Meister und Stammgast im Europacup, mit der WM-erprobten Wintersportanlage „Granasen Skisenter“, wo alljährlich der Skisprung-Weltcup (heuer am 12. März) gastiert oder mit der derzeit laufenden Handball-Europameisterschaft, wo die Gruppen C und D ausgetragen werden. Die Stadt in Mittelnorwegen, die mit rund 196.000 Einwohnern eine ganz ähnliche Dimension wie Linz aufweist, hat aber noch einige andere Highlights zu bieten und ist auch abseits des Sports durchaus einen Besuch wert.