Einstimmig gegen Atomkraft

Nach dem einstimmigen Beschluss im Oö. Landtag hat nun auch der Nationalrat Donnerstagabend einhellig seine Ablehnung von Atomkraft und Atommüll-Endlager an Österreichs Grenzen formuliert. „Unmissverständlich treten wir gegen die Inbetriebnahme des Risikoreaktors Mochovce 3 auf“, betonen OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr und OÖVP-EU-Wahl-Spitzenkandidatin Angelika Winzig, die auf grobe Bau- und Sicherheitsmängel verweisen. „Über Partei- und Parlamentsgrenzen hinweg ziehen hier alle an einem Strang“, so Kirchmayr und Winzig.

Es kursieren einige mögliche Standorte für Endlager in unmittelbarer Grenznähe zu Oberösterreich. „Die potenziellen Lagerstätten sind zwischen 60 und 150 Kilometer von OÖ entfernt. Eine Entscheidung über diese Lager brauchen intensive geologische und hydrologische Untersuchungen sowie eine umfangreiche Einbindung der Bevölkerung. Das ist nicht geschehen. Viel mehr gibt es Dutzende offene Fragen, widersprüchliche Informationen und bereits Proteste der betroffenen tschechischen Gemeinden“, ärgern sich Kirchmayr und Winzig.

Und sie warnen, denn die abgebrannten Brennelemente strahlen für die Ewigkeit und gefährden Menschen und die Umwelt. Winzig hat deshalb auch eine Online-Petition gegen Atomkraft gestartet. „Die Unterschriftenaktion soll ein klares Signal Richtung Brüssel und an unsere tschechischen Nachbarn senden, dass wir ,NEIN’ sagen zu Atomkraft.“ Die Petition kann man unter www.neinzuatom.at unterstützen.

Tschernobyl jährte sich

Der Beschluss im Hohen Haus war am Vorabend eines historischen Datums, jährte sich doch gestern die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zum 33. Mal. Die Freistädter NR-Abg. Johanna Jachs erinnerte sich bei der Debatte auch an den Kampf gegen Temelin: „Damals war ich gerade neun Jahre alt und bin mit meinem Opa mit dem Traktor an die Grenze gefahren, um gegen die Inbetriebnahme zu demonstrieren.

Die klare Position der Bundesregierung sei, dass in dem Zusammenhang das Verursacher- und Vorsorgeprinzip gröblich verletzt werden. Der Weg in die Zukunft müsse in erneuerbarer Energie und Energieeffizienz liegen, das sei zugleich die beste Maßnahme gegen Atomkraft, unterstrich im Nationalrat auch die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger.