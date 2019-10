Eintauchen ins Pariser Leben

Von Melanie Wagenhofer

Zum Eintauchen in die Künstlerwelt am Pariser Montmartre am Ende des 19. Jahrhunderts lädt die neue Ausstellung in der Linzer Landesgalerie. „La Bohème. Toulouse-Lautrec und die Meister vom Montmartre“, zu sehen bis 19. Jänner, zeigt das bunte Leben in der Stadt an der Seine anhand von Plakaten berühmter Künstler. „Ein Gustostückerl, mit dem die Zeit und das Lebensgefühl dieser Epoche veranschaulicht werden“, ist die Ausstellung für Landeshauptmann Thomas Stelzer. Er freue sich sehr, dass nach dem großen Erfolg der Toulouse-Lautrec-Ausstellung im Kulturhauptstadtjahr 2009 wieder Werke des Künstlers präsentiert werden.

Da wirbeln Cancan-Tänzerinnen und Sängerinnen bekannter Etablissements wie des Moulin Rouge oder des Chat Noir inmitten ihres Publikums herum, Kurtisanen bezirzen ihre Liebhaber, Prostituierte ihre Kunden, Artisten turnen unterm Zirkuszelt. Aber auch Plakate, die neue Waren wie Champagner oder Schokolade anpreisen, sind zu sehen. Werbung als Kunstform.

Die aufwendige Ausstellung zeigt alle 32 Plakatlithografien von Toulouse-Lautrec. Sein allererstes und auch größtes Plakat bewirbt La Goulue im Moulin Rouge. Am Eingang zur Ausstellung gleich die berühmten Darstellungen von Jane Avril, einer anderen legendären Cancan-Tänzerin. Von seinem Kollegen Pierre Bonnard, der mit mehreren Arbeiten in Linz vertreten ist, ließ Tolouse-Lautrec sich die neue Technik des Lithografiedruckes zeigen. Eine Druckerpresse und ein Video veranschaulichen, wie damals gearbeitet wurde.

Als sich das Plakat zur Kunstform entwickelte

„Das Plakat entwickelte sich in dieser Zeit zur Kunstform, wurde schnell zum Sammlerobjekt“, erklärt Landesgalerie-Leiterin Gabriele Spind- ler. Für den „Plakatwahn“ fand man sogar einen Fachausdruck: affichomanie. Und auf den Straßen entstanden durch die vielen Plakatwerbungen regelrechte Galerien.

Die Originallithografien von Toulouse-Lautrec mit ihren überspitzten, karikierenden Darstellungen sind zweifellos die Highlights der Ausstellung: etwa auch jenes, das Aristide Bruant mit seinem berühmten roten Schal porträtiert. In der Serie „Elles“ hielt Toulouse-Lautrec den Alltag von Prostituierten fest. Daneben begegnet man in der Landesgalerie Zeitgenossen wie Jules Chéret, Alfons Mucha oder Felix Vallotton und ihren Werbesujets. Und neben insgesamt 23 männlichen Künstlern auch einer einzigen Künstlerin: Das Plakat von Clémentine-Hélène Dufau ist eine Werbung für eine feministische Frauenzeitschrift.

Die 110 Plakate, die zu sehen sind, stammen aus der Sammlung des Brüsseler Musée d’Ixelles und sind gerade auf Wanderschaft in Europa. Linz ist die einzige Station in Österreich. Angereichert wird die Ausstellung mit Objekten aus den eigenen Beständen der Landesgalerie, Fotos, Grafiken und Postkarten, die das Leben in der Belle Epoque veranschaulichen.

Ist es bei Toulouse-Lautrec und Co das bunte, pralle Frauenleben, das im Mittelpunkt steht, so zeigen sich im Kubinkabinett beim Namensgeber düstere Seiten, die in Zeichnungen wie „Madame Mors“, einer Prostituierte, die so manchem ihrer Kunden mit Syphillis den Tod gebracht hat, ihren Ausdruck finden. Die Darstellungen Alfred Kubins steigern sich bis hin zu dämonischen Frauengestalten.

Auch für die Toulouse-Lautrec-Schau gibt es wieder ein umfassendes Vermittlungsprogramm, am kommenden Sonntag findet ab 15 Uhr die Kindereröffnung statt. Musikalisch begleitet wird die Ausstellung vom „Salon des Paris“, einer Konzertreihe mit Musik des Fin de Siècle.