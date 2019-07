Eisbären jagen in Texas

Von Christian Pichler

Andere wringen mit solcher Hingabe einen nassen Fetzen aus. Billy Gibbons spielt E-Gitarre und quetscht aus ihr den letzten Saft. Blut oder Schweiß, man weiß das nicht so genau. Gibbons huldigt dem Blues und dem Rock’n’Roll, die Show gemeinsam mit Kollege Dusty Hill am Bass (seit 1969!) immer auch eine Parodie auf texanische Männlichkeit. Groteskes Theater, Muppets oder Rockstars, hängt vom Blickwinkel ab.

ZZ Top als fulminante Headliner eines schweißtreibenden Samstags in Clam, Mother’s Finest und Richie Kotzen heizten vorab ein. Gibbons und Hill die Würde des Alters, sehr cool mit Hut, Sonnenbrille und den identitätsstiftenden Rauschebärten. Minimalistisch ihre Bewegungen, eine Art „Choreografie“, wenn sie synchron ihrer Wege stampfen oder gar einen Ausfallschritt wagen. Aber die Finger an den Saiten führen ein fideles Eigenleben, lassen die Meierhofwiese vor der Burg vibrieren.

Ein halbes Jahrhundert auf der Rockbühne, ZZ Top haben noch immer mächtig Spaß. Auftakt mit dem krachenden „Got Me Under Pressure“, Hits wie „Gimme All Your Lovin’“, „Sharp Dressed Man“ oder „Legs“ immergrüne Wundertüten. Gibbons’ Gitarrensoli fein ziselisiert und wuchtig, sein Faible für seltsame Gitarrenformen ist bekannt. Ungelöst das Rätsel um jene mit weißem Fell bespannten, jagen sie in den Südstaaten Eisbären? Wäre denkbar in einer Muppets-Welt.

Abschied mit einem Cover von „Jailhouse Rock“, starke und witzige Performance der Unverwüstlichen aus Texas. Vor ihnen hatten Foreigner einen druckvollen Auftritt, maßgeblich dafür der quirlige Kelly Hansen, der seit 2005 an vorderster Front der US-amerikanisch-britischen Band werkt. Eine der besten Stimmen im Business, geradliniger Mainstream-Rock von „Head Games“ bis „Feels Like the First Time“. Auch live eine Wucht der Kracher „Urgent“, zu „Cold As Ice“ hüpft Hansen von der Bühne, klatscht Hände ab und lässt sich willig betatschen. Rocksänger ist ein schöner Beruf.

Mehr als vierzig Jahre stehen Foreigner auf der Bühne, die größten Charterfolge feierten sie mit Kuscheligem. Bei „Waiting For a Girl Like You“ schmust in Clam, wer kann, zum fantastischen „I Want to Know What Love Is“ dirigiert Hansen die Menge zum tausendköpfigen „Gospelchor“. Ironiefrei, einfach glücklich schmachten geht noch.