Eisenrohre in Maisfeldern: Unbekannter sabotiert Ernte

ST. GEORGEN IM ATTERGAU — Nach einem Serientäter, der vorsätzlich Erntemaschinen beschädigt, fahndet die Polizei in St. Georgen im Attergau (Bez. Vöcklabruck). Ein Unbekannter versteckt bereits seit einiger Zeit Eisenrohre in Maisfeldern, welche die Gerätschaften zerstören.



Der Saboteur geht dabei stets nach der selben gefinkelten Methode vor – er bindet die Rohre an Maispflanzen. Von den Fahrerkabinen der Erntemaschinen aus sind diese Gegenstände aber nicht zu erkennen. Und auch der Metalldetektor, mit dem zumindest einer der schwer in Mitleidenschaft gezogenen Maishäcksler ausgestattet war, schlug keinen Alarm.

Heuer bereits 40.000 Euro Schaden verursacht

Zuletzt richtete der Täter am Donnerstag in der St. Georgener Ortschaft Lohened großen Schaden an. Bei der Ernte auf einem Maisfeld geriet ein Eisenrohr in den Maishäcksler und ruinierte die Klingen. Der Schaden wurde von der Polizei mit 20.000 Euro beziffert.

Bereits zehn Tage zuvor war dasselbe mit einer Erntemaschine der Attergauer Häckslergemeinschaft in Thanham (Berg im Attergau) passiert. Auch dort wurde die Maschine zerstört, der Schaden liege ebenfalls bei 20.000 Euro, hieß es.

Die Polizei ermittelt mit Hochdruck, doch bis jetzt kam sie dem Täter noch nicht auf die Spur. Auch ein ähnlicher Fall aus dem Vorjahr konnte noch nicht aufgeklärt werden. Die Polizeiinspektion St. Georgen im Attergau ersucht dringend um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4175.