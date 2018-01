Erfolgserlebnis für Michael Raffl in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Der Österreicher feierte am Donnerstag (Ortszeit) in der National Hockey League einen Heimsieg. Der Kärntner verbuchte beim 6:4 der Philadelphia Flyers gegen die New York Islanders im Wells Fargo Center ein Tor. Raffl traf im zweiten Drittel zum 2:1.