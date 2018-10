Eishockey: RB Salzburg siegte in Znojmo 4:3

Red Bull Salzburg hat in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) den siebenten Sieg in den jüngsten acht Spielen gefeiert. Die Bullen machten am Dienstag im Nachtragspiel der 3. Runde in Znojmo einen 0:2-Rückstand wett und gewannen mit 4:3 (0:2,2:0,2:1). Ryan Duncan (21.), Bobby Raymond (25.), Dominique Heinrich (47.) und Brant Harris (53.) drehten die Partie zugunsten der Salzburger.