Von Oliver Koch

Uff! Rechts hinten touchiert! Zum Glück ist die Schneewand weich und dem brachialen Golf R ist nichts passiert. Nun ja, um im manuellen Modus auf einer Schneefahrbahn – wo darunter das blanke Eis spiegelt – einen Lastwechseldrift durchzuführen, muss das Zusammenspiel von Blickführung, Lenkung und Gasfuß perfekt zusammenpassen.

Eines sagt Instruktor Peter Ziegler von der VW Driving Experience wieder und wieder per Funk durch: „Bremsen ist keine Option!“ Und in der Tat, von Runde zu Runde hetzen wir den 300 PS starken Allradler geübter durch den Parcours, wir lenken zart ein und lenken hart dagegen im Drift, allerdings nicht zu hektisch, denn auch das wäre kontraproduktiv.

Links und rechts meterhohe Schneewände im tief winterlichen Faistenau in der Nähe des Fuschlsees, die Hände umklammern das Lederlenkrad in der Viertel-vor-Drei-Stellung, die Sitzposition ist weit vorne, so dass selbst bei einer Vollbremsung – was auf Schnee nicht unbedingt ratsam ist – der Fuß noch angewinkelt ist. „Nur so bekommt man die maximale Kraftübertragung auf die Straße”, mahnt uns Ziegler, der auch noch einen wichtigen Satz für die Teilnehmer parat hat: „Bei solchen Fahrtechniktrainings geht es um den Kompetenzerhalt, denn nur wer regelmäßig in einem sicheren Umfeld Gefahrensituationen trainiert, hat die Chance bei einer echten Gefahr richtig zu reagieren.“

Das Fahren auf Schnee und Eis macht mehr und mehr Spaß – unabhängig vom Modell; neben dem Golf R üben die Teilnehmer der Driving Experience auch mit dem permanent allradgetriebenen VW-Flaggschiff Touareg sowie mit dem kompakten SUV T-Roc.

Und einen weiteren wichtigen Aspekt bekommen die Teilnehmer bei der VW Driving Experience eingeschärft: die richtige Blickführung. Denn obwohl wir Menschen einen visuellen Wahrnehmungsradius von 175 Grad haben, können wir nur auf ein Prozent der Sicht unseren Blick fokussieren. Ziegler: „Also immer dorthin schauen, wo man hinfahren will und niemals auf das Hindernis. Denn die Hände lenken dorthin, wo die Augen hinsehen.“

Der Autor nahm auf Einladung von VW an dem Fahrtechniktraining teil.