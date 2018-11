Eisskulpturen-Schau der Extraklasse

LINZ — Mit einer besonderen Attraktion kann heuer der Adventmarkt im Linzer Volksgarten aufwarten. Von 17. November bis zum 6. Jänner 2019 gibt es in einem Zelt auf einer Fläche von 600 m² Eisskulpturen von 14 Künstlern aus mehreren Ländern – darunter zwei Österreicher – zu bestaunen. Die Werke, die gerade im Entstehen sind, werden stimmungvoll beleuchtet und beschallt. Zudem soll es für die kleinen Besucher eine 18 Meter lange Eisrutsche und für die größeren Fans der Eiswelt mitten in der oö. Landeshauptstadt eine Eisbar geben. Allerdings sollte man sich im Eispalast warm anziehen – die Temperatur beträgt minus sechs Grad.

Frank Heijstraten vom Veranstalter „Ice Magic“ erwartet, dass zwischen 80.000 und 100.000 Personen die Eisskulpturen-Schau besuchen werden. Erwachsene zahlen zwölf Euro für Kinder bis zu sechs Jahren ist der Eintritt gratis. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

„Wir freuen uns über diese Attraktion, die wir erfolgreiche in den Adventmarkt im Volksgarten integrieren konnen“, sagt der für Lebensqualität und Stadtnatur zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier. Geplant sind zudem Sonderveranstaltungen: So wird am 7. Dezember ein Paar für den guten Zweck versuchen, eine Nacht in einem eigenen Eisbett zu verbringen.

hw