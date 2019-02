Eiszeit zwischen Rom und Paris

Die Spannungen zwischen Italien und Frankreich spitzen sich zu. Paris hat am Donnerstag seinen Botschafter aus Rom zurückberufen. Damit reagiere man auf die „wiederholten, grundlosen Angriffe und die unerhörten Äußerungen“ von italienischen Regierungspolitikern, teilte das Außenministerium in Paris mit. Das französische Außenministerium sprach von „präzedenzlosen und unerhörten Attacken“ seitens italienischer Regierungsvertreter.

Die Beziehungen zwischen Rom und Paris sind seit Monaten gespannt. Jüngstes Ärgernis für die Regierung in Paris war ein Treffen von Italiens Vizepremier Luigi Di Maio von der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung mit einem Anführer der „Gelbwesten“, die seit Wochen gegen die Politik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron protestieren.

Öl ins Feuer goss am Donnerstag das vom rechtspopulistischen Vizepremier Matteo Salvini Innenministerium in Rom. Dieses beschwerte sich über die Anti-Migrationskontrollen der französischen Polizei an Bord von italienischen Zügen, die Richtung Frankreich unterwegs sind. Salvini hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Grenzübertritte der französischen Polizei in Italien beklagt.

Ein weiterer Zankapfel zwischen Rom und Paris ist der Bau der Bahntrasse Turin-Lyon (TAV). Das milliardenschwere Infrastrukturprojekt sorgt seit Monaten für Spannungen in der Regierungskoalition in Rom. Während die Lega auf dem Projekt beharrt, lehnt es Di Maio ab. Frankreich macht Druck für den Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke, für die schon 813 Millionen Euro EU-Fördergelder geflossen sind.