Ekstatische Liebe im „Wunderdom der Töne“

Von Paul Stepanek

Einen passenderen Auftakt zur neuen Saison des Linzer Musiktheaters, die unter dem Motto „Welt aus den Fugen“ steht, hätte man gar nicht finden können: Am Samstag feierte „Tristan und Isolde“, Richard Wagners revolutionäre Oper über eine ekstatische Liebe, eine mehr als gelungene Premiere. Außergewöhnliche Kontraste prägen die Gesamtwirkung dieses in über fünf Stunden jede Menge Energie aller Beteiligten fordernden Projektes: Die fast akademisch unterkühlte, aber von Stephan Suschke perfekt „reanimierte“ Bayreuther Inszenierung Heiner Müllers aus dem Jahr 1993, verfügt über eine zeitlose Modernität im besten Sinn. Sie unterstützt mit konzentrierter Farb- und Licht-Symbolik (Bühne: Erich Wonder, Kostüme: Yamamoto) die zumeist inneren Vorgänge der Protagonisten, setzt aber auch in jedem Aufzug hochdramatische Akzente.

Die Hauptfiguren des kaum „Handlung“ zu nennenden Geschehens sind Gefangene ihrer selbst und tragen einen metallenen Ring um den Hals. Im Höhepunkt des ersten Akts flammt durch den Liebes- statt Todestrank die Liebe zwischen Tristan und Isolde wieder auf: Die Beiden befreien sich von diesen Ringen.

Eine schier unendliche Liebesszene

Der zweite Akt bringt in markanten Gegensätzen, aber auch Mehrdeutigkeiten, Gipfel und Wende: Das zentrale Paar besingt in der schier unendlichen Liebesszene seine Verstrickung in Schuld und Sühne, Sehnsucht nach Erlösung, aber vor allem seine umfassende Liebe: Dies in einer Szenerie, die von kühlem, aber auch Hoffnung verheißendem Blau und einem bedrohlichen Massensymbol (Brustpanzer!) geprägt ist. König Marke bricht in dieses „Idyll“ ein; die Dramatik seines Auftritts entsteht nicht durch Überbieten der grenzenlosen Schwelgerei, sondern durch Kontrast: Sein Ton fließt ruhig und klar dahin, als berührende Klage eines Betrogenen. Das Finale hingegen ist — grau in grau — von Elend, Verfall und nahem Tod gekennzeichnet; jedoch Isoldes Entrückung unterstreicht optisch durch eine unwirklich goldschimmernde Engelsrobe den erlösenden Schluss.

Ein denkwürdiger Abend im Musiktheater

Das gesamte Sängerensemble, allen voran Annemarie Kremer (Isolde) und Heiko Börner (Tristan) verdient Anerkennung bis Bewunderung für eine großartige Leistung. Kremers höhensicherer und ausdrucksstarker Sopran überstrahlte fast alle; ihr sehr nahe kam die ausgezeichnete Brangäne Dshamilja Kaisers. Auch Börner gab dem Tristan starke Konturen; der Marke Dominik Nekels setzte ein eindrucksvolles stilistisches Zeichen. Als treuer Kurwenal und dessen intriganter Gegenspieler Melot agieren Martin Achrainer und Matthäus Schmidlechner glaubhaft und solide. Das eigentliche Zentrum des Abends ist aber im Orchester zu finden: Das Bruckner Orchester und sein Chefdirigent Markus Poschner bauen mit größtem Engagement und Ausloten aller dynamischen Möglichkeiten vom zartesten Piano bis zum dröhnend — leidenschaftlichen Fortissimo tatsächlich einen „Wunderdom der Töne“. Diese Metapher erwirbt sich Richard Wagners Riesenwerk durch seine komplexe, bis heute als umwälzend empfundene, chromatische Harmonik, deren Intensität bereits die atonale Zukunft erahnen lässt. Solistische Spitzenleistungen des Englischhorns (Martin Kleinecke) und der Holztrompete (Markus Eder) unterstreichen noch die ausgezeichnete Gesamtwirkung des Orchesters, das einem denkwürdigen Abend besonderen Glanz verliehen hat. Am Ende: Eine Mischung aus heftigem Applaus und Standing Ovations.