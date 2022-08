Elektro-Reisegefährte

Vollelektrischen Fahrspaß im noch sportlicheren Look verspricht BMW mit dem Update das iX3. Front und Heck wurden modifiziert, das M Sportpaket ist nun serienmäßig – und ein beträchtlicher Anteil an oberösterreichischem Know-how steckt auch dieses Mal unter der Haube des SUV.

BMW hat mittlerweile eine langjährige Expertise bei der Elektromobilität, davon zeugt unter anderem der kompakte i3. Den Schwung, den Tesla in die Oberklasse brachte, nutzten die Bayern gut aus – und gingen unter anderem mit dem iX oder dem i4 in die Vollen. Bereits davor gab es den iX3, also ein SUV, das nun ein sanftes Update erfahren hat. Beim iX3 sind die Bayern keine komplett neuen Wege in Sachen Design gegangen, sondern haben auf Altbewährtes zurückgegriffen.

Typenschein BMW iX3 Preis: ab € 59.990,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 79.208,- unter anderem inklusive Sonderausstattung Impressive € 15.300,-, Lenkradheizung € 270,-, Sonnenschutzverglasung € 486,-, BMW Laserlicht € 1008,-, schwenkbare Anhängerkupplung € 1110,- und BMW Drive Recorder € 204,-; einen BMW iX3 gibt es ab € 59.990,-

NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne km-Begrenzung, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf den Akku

Service: laut Bordcomputer oder alle 2 Jahre Technische Daten:

Motor: Stromerregter Synchronmotor, 210 kW/286 PS Spitzenleistung, 80 kW/109 PS Dauerleistung, max. Drehmoment 400 Nm

Getriebe: Eingangautomatik

Antrieb: Heckantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,8 s

Leistungsgewicht: 7,62 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 18,9 kWh

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 20,1 kWh Eckdaten:

L/B/H: 4734/1891/1668 mm

Radstand: 2864 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2180/2725 kg

Anhängelast gebr./ungebr. 750/750 kg

Kofferraum: 510-1560 Liter

Akku: 80/73,8 kWh (brutto/netto)

Reifen: 4 x 245/45 R20 103W auf 20“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC

Airbags: 7 Geländedaten:

Bodenfreiheit: 179 mm

Böschungswinkel vorne/hinten: 23,1°/20,9°

Rampenwinkel: 14,8°

Wattiefe: 500 mm

Das heißt: Die X3-Karosserie adaptiert, erkennbar an der geschlossenen Doppelniere und blaue Heckblenden. Ansonsten ist alles wohlbekannt, von den Überhängen (die daher für ein E-Auto untypisch lang sind) über die LED-Scheinwerfer bis zu den wuchtigen, ausladenden Radkästen für die 20er-Alus. Die jetzigen Überarbeitungen sind dezent: Die Niere wurde etwas markanter, die Schweinwerfer etwas flacher und die neu modellierte Schürze trägt ebenfalls dazu bei, dass der fünfsitzige Fünftürer nun etwas dynamischer auf der Straße – oder zur Not im Gelände, weil das kann er ja auch – steht.

Innen finden sich BMW-Erprobte ohne Umschweife zurecht. Das Cockpit mit seinen blauen Farbtupfern mit Dreh-Drück-Regler, länglichem, aufgesetztem Touchscreen, Extra-Kommandoeinheit für die Klimaanlage, breiter Mittelkonsole und Kurzwahltasten unter den mittleren Lüftungsdüsen ist ergonomisch wie designmäßig ausgefeilt.

Im Gegensatz zu den E-Wettbewerbern im Mittelklasse-Segment setzt BMW auch hinter dem wuchtigen Lederlenkrad auf ein umfangreiches digitales Cockpitdisplay – selbstverständlich individuell einstellbar, was darüber hinaus ebenso auf die mannigfaltige Assistenzarmada zutrifft. Besonders erwähnenswert ist der serienmäßige Parking Assistant einschließlich Rückfahrkamera und Rückfahrassistent. Großartig ist zudem die Sprachsteuerung und auch die Smartphone-Kopplung funktioniert hervorragend.

Der Synchronmotor des iX3 treibt mit seinen maximal 286 Pferden und 400 Newtonmetern die Hinterräder an. Das geschieht dabei so unauffällig wie selbstverständlich – denn der 2,2 Tonnen schwere Wagen fährt sich leicht und locker, lässt sich kaum aus der Ruhe bringen und spielt seine Trümpfe – Ergonomie, Akku, Verbrauch, Assistenzsysteme – vor allem auf der Langstrecke aus. Der iX3 erweist sich also als Spezialist für das entspannte Reisen mit viel Fahrkomfort, er kann bei Bedarf aber auch mit einer gewissen Vehemenz sprinten. Qualität und Verarbeitung sind BMW-typisch auf hohem Niveau, ebenso wie die geringe Lautstärke beim Fahren.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Die Lenkung reagiert unmittelbar, die Federung ist eher straff, die Bremsen geben sich keine Blöße und lediglich bei schnellen Kurvenfahrten macht der iX3 mit stärkeren Wankbewegungen auf sich aufmerksam. Platz bietet Wagen zudem in Hülle und Fülle – das ist aber bei 4,73 Metern Länge auch eine Grundvoraussetzung.

Im BMW iX3 steckt übrigens auch ein Stück „Made in Austria”: Das Gehäuse des E-Antriebs, in dem E-Motor, Getriebe und Leistungselektronik kompakt verbaut sind, wird im Werk in Steyr gefertigt. Das Wechselstrom-Ladeequipment und die Gesamtfahrzeugkühlung wurden ebenfalls vor Ort konzipiert und erprobt.

Fazit: Dynamischer Elektrogefährte mit jeder Menge Fahrassistenz für die betuchte Familie, der darüber hinaus auch langstreckentauglich ist.

1 von 4

Text & Fotos: Oliver Koch