Elektropop-Duo Daft Punk gibt Trennung bekannt

Das erfolgreiche französische Elektropop-Duo Daft Punk hat sich getrennt. Das teilte das Management der beiden Musiker Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem Christo am Montag in Paris mit. Weltruhm erlangte Daft Punk unter anderem mit dem Gute-Laune-Song „Get Lucky“, mit dem das Duo 2013 auch bei den Grammys abräumte.

Vor der offiziellen Bekanntgabe der Trennung hatten die Musiker auf YouTube ein Video mit dem Titel „Epilogue“ veröffentlicht, in dem sie mit ihren charakteristischen Roboterhelmen in einer wüstenartigen Landschaft zu sehen sind.

Die Musiker von Daft Punk galten als wichtige Vertreter der Musikströmung French Touch, die House-Musik seit den 1990er-Jahren nicht nur in Frankreich beliebt machte. Bereits 2013 veröffentlichten sie ihr viertes und letztes Studioalbum „Random Access Memories“, aus dem auch der Hit „Get Lucky“ stammt.

Bangalter und Homem Christo hatten Daft Punk 1993 im Alter von 17 und 18 Jahren gegründet. Mit dem Bandnamen reagierten sie auf Schmäh-Kritik an ihrer ersten Single, die ein britisches Magazin als „daft punk“ bezeichnet hatte, als idiotischen Punk.

1997 veröffentlichte Daft Punk mit „Homework“ ein erstes Album. Der Song „Around the World“ wurde ihr erster internationaler Hit. Fünf Jahre später folgte das Album „Discovery“, in dem Musik der 80er Jahre, Pop und Disco vermischt wurden. Das eher düstere dritte Album „Human After All“ von 2005 fiel dagegen bei Kritik und Publikum durch.