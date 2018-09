Elf gründlich motivierte Linzer

Von Christoph Gaigg

Das erste Heim-Doppel ist für die Black Wings am Freitag (19.15) und Sonntag (17.30) gegen den KAC und Znaim angesagt. Nach dem ersten Saisonsieg in Salzburg (3:0) haben die Linzer Eishockey-„Vampire“ Blut geleckt. Elf Cracks dürften gegen die Klagenfurter besonders motiviert sein.

Drei Profis haben Klagenfurter Vergangenheit: Marco Brucker und Kevin Kapstad brachten es zusammen auf 275 Liga-Einsätze für die Rotjacken, beide wechselten im Sommer nach Linz. Goalie Paul Mocher war im Nachwuchs bei den Kärntnern aktiv. „Es ist etwas Spezielles. Ich kenne noch einige, habe dort Freunde gewonnen. Ich freue mich, gegen sie spielen zu dürfen“, sagte Brucker. „Das wird eine heiße Partie“, glaubt Kapstad.

Damit nicht genug, waren gleich acht Linzer Akteure schon bei KAC-Lokalrivale VSV engagiert: Leiler, Kickert, Altmann, Kragl, Hickmott, Kristler, Locke und Schofield standen zusammen 798 Mal in der EBEL für die Villacher am Eis. Auf der Gegenseite gibt es mit Andrew Kozek auch einen alten Bekannten.

Die Linzer treten gegen den 30-fachen Meister, der die Auswärtsspiele in Südtirol und Salzburg gewonnen hat, in Lederhosen-Jerseys an, steigt doch im Rahmen der Partie das Oktoberfest in der Keine-Sorgen-EisArena.