Elfjähriger kam bei Unfall in der Steiermark ums Leben

Ein elf Jahre alter Bub ist am Samstag in Sölk (Bezirk Liezen) bei einem Unfall mit einem Quad ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Nachmittag bekannt gab, war der Bub mit dem vierrädrigen Gefährt auf einer Wiese der elterlichen Landwirtschaft umgekippt. Das Gefährt stürzte auf den Buben, er wurde dabei getötet.

Der Elfjährige war auf einer leicht ansteigenden und mit Schnee bedeckten Wiese bergwärts unterwegs gewesen. Als er am Ende der Wiese umdrehen wollte, geriet er auf eine steile Böschung. Das Fahrzeug kippte, der Bub wurde aus der Fahrerkabine geschleudert. Die Eltern und sein Bruder fanden den Buben und alarmierten die Rettung. Sämtliche Bemühungen der Notärztin um das Leben des Kindes blieben erfolglos, er starb noch an der Unfallstelle.