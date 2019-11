Elisabeth kämpfte sich zurück

TEXT: Michaela Ecklbauer

Der 18. Oktober 2011 sollte für Elisabeth Kiener aus Haag am Hausruck ein normaler Schultag werden. Beim Frühstück unterhält sich die 15-Jährige mit ihrer Mutter Ingeborg über ihre Nachmittagsaktivitäten. „Mit einem Pfiat di und einen schönen Tag“, verabschiedet sich die Mutter an der Haustür von der Tochter und geht wieder ins Haus. Im nächsten Moment hört sie einen dumpfen Knall und vermutet, dass etwas passiert ist. „Ich habe nicht gedacht, dass er mit Elisabeth zu tun haben könnte. Dann läuten zwei Mädchen, die gegenüber an der Bushaltestelle Zeugen werden, aufgeregt an der Tür“, schildert Ingeborg Kiener dem VOLKSBLATT: „Ich bin raus gelaufen und sehe meine Tochter wie leblos auf der Straße liegen, Stiefeletten, Jacke und Schultasche liegen verstreut herum. Es ist ein diesiger Tag. Elisabeth hat keine Eile, aber sie dürfte den Autolenker genauso übersehen haben, wie er sie.“

Die HBLA-Schülerin wird in das UKH Salzburg der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) geflogen. Umgehend nehmen die Ärzte die rechte Schädeldecke ab, um dem Gehirn, das bei dem Anprall auf der Windschutzscheibe ein schweres Trauma erlitten hat, Platz zu geben. In der Nacht folgt noch eine Notoperation, weil auch die Milz einen Riss hat und die Gefahr zu verbluten besteht. Zudem hat die 15-Jährige einen Beckenbruch, einen Bruch der rechten Elle und Speiche sowie einen Kreuzbandriss. Sie wird in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

„Da steht man plötzlich völlig neben der Spur“

„Es war extrem schrecklich. Mit einem Schlag stehst du neben der Spur“, erzählt die dreifache Mutter vom Unfall. Das Kriseninterventionsteam musste die Frau, die für gewöhnlich kaum aus der Ruhe zu bringen ist, und ihre damals 20-jährige Tochter Katharina betreuen. Freunde brachten die beiden ins Spital. Die nächsten Tage sind geprägt von Verzweiflung, dem Bangen und Hoffen. „Der Spruch, den ich von einer Freundin bekommen habe, hat mich in dieser schweren Zeit begleitet: ,Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise die Hand hinhalten.’ Das Wunder ist eingetreten. Nach drei Wochen ist Elisabeth aus dem Tiefschlaf erwacht“, erzählt die Mutter.

„Katharina hatte Angst, ob uns Elisabeth beim Aufwachen überhaupt erkennen wird“, erzählt die heute 63-Jährige, „aber sie hat uns von Anfang an verstanden, sich aber nichts merken können. Einen berührenden Brief von Klassenkollegen habe ich ihr immer wieder vorgelesen.“ Elisabeth konnte jedoch weder sprechen, noch essen oder gehen. Das sollte sich auch in den sechs Wochen Krankenhausaufenthalt bis zum Beginn der Rehabilitation in einer AUVA-Einrichtung in Wien-Meidling nicht ändern.

„Wichtigste Aufgabe, der Tochter beizustehen“

Für die in Scheidung lebende Frau gab es zu diesem Zeitpunkt nur eine wichtige Aufgabe, der Tochter bei der Genesung beizustehen. Sie wurde in einer AUVA-Gäste-Garconniere untergebracht und konnte somit ständig an der Seite ihrer Tochter sein. „Die medizinische Hilfe war großartig, die Reha ein Erfolg und für mich die finanzielle Unterstützung und die Beratung extrem wichtig“, ist die Mutter dankbar: „Auch die Unterstützung und Anteilnahme von Nachbarn, Freunden und Bekannten war großartig und hat mir in dieser schweren Zeit Mut gemacht. An dieser Stelle ein herzliches Danke an alle.“

Im April 2012 wurde die rechte Schädelhälfte mit einer künstlichen Decke wieder verschlossen und danach machte das Mädchen, wie von den Ärzten erwartet, große Fortschritte. Elisabeth hat ihr fester Wille zu Höchstleistungen angetrieben. „Auch wenn sie bei den Therapien schon vor Anstrengung gezittert hat, gab es kein Nachgeben. Sie wollte unbedingt wieder gehen können, wenn sie nach Hause kommt“, so Ingeborg Kiener. Das Trainingsprogramm war sehr ambitioniert von der Physio-, über die Ergo- und Logopädie bis hin zur Optometrie, später kamen auch Malen und Töpfern hinzu. Nach 7,5 Monaten war die erste Reha geschafft und Elisabeth konnte mit dem Rollator nach Hause gehen. Ihre Sorge, dass Katze Emma sie nicht wieder erkennen wird, war völlig unbegründet. „Sie hat sich zu Hause gleich zu ihr ins Krankenbett gelegt“, schmunzelt die Mutter. Abgesehen davon, dass sich ihre Tochter an die Ereignisse ein halbes Jahr vor und ein halbes Jahr nach dem Unfall nicht mehr erinnern kann, einem leicht veränderten Gangbild und Problemen mit den Fingern der rechten Hand hat die heute 23-Jährige den schweren Unfall gut weggesteckt. „Mir war das nie so richtig bewusst. Natürlich habe ich mir gedacht, es wäre cool wieder sprechen und gehen zu können, aber mit dem Schicksal habe ich nicht gehadert“, sagt sie zum VOLKSBLATT. Das geplante Jus-Studium war nicht mehr zu machen, auch ein Pflegeberuf kam für die junge Frau nicht in Frage. Im BBRZ in Linz begann Elisabeth dann eine Ausbildung zur Bürokauffrau, die sie im Herbst 2017 mit gutem Erfolg abschloss. Mittlerweile hat sie einen fixen 20-Stunden-Job in der Sozialabteilung der BH Grieskirchen/Eferding, der ihr viel Freude macht. In den vergangenen Jahren absolvierte Elisabeth immer wieder mehrmonatige Reha-Aufenthalte in Wien. Dabei lernte sie wieder Radfahren – selbstverständlich ohne Stützräder. Heute macht sie unter anderem noch regelmäßig Physiotherapie und Aquagymnastik. Die nächsten Ziele sind der Führerschein, mehr Stunden in der Arbeit, sofern es die Ärzte erlauben, und eine eigene Wohnung. Neben dem Radfahren, geht Elisabeth gerne ins Kaffeehaus, brennt Motive in Holzbretter und bäckt mit Begeisterung Brot. Zu den Wunschträumen zählen Reisen nach Italien, aber auch die Malediven, Japan und Amerika will sie einmal sehen.