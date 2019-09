Elisabeth Plank: 1825 (Gramola)

Etwas seltsam dieser CD-Titel mit einer Jahreszahl, die das Baujahr der Harfe aus dem Haus Érard markiert und jetzt, fast zweihundert Jahre später, das Instrument zum Klingen bringt.

Die Wiener Harfenistin Elisabeth Plank, keine 30 Jahre alt, und von Kindesbeinen an dem Klang der Harfe erlegen, hat sich dieser Aufgabe mit ihrer ganzen Meisterschaft gestellt. „Echoes of Vienna on Historical Harp“ ist der Untertitel ihrer zweiten CD bei Gramola, was keinen Zweifel offenlässt, dass die Künstlerin — wie es das Booklet verrät — mit dem Instrument und seiner Geschichte gründlich befasst ist.

So erklärt sie die Klangunterschiede zwischen einer modernen und einer historischen Doppelpedalharfe. Plank macht mit ihrer Auswahl der Werke die Entstehung des Harfenstils hörbar und stellt die Verbindung der Harfe zu Wien her. An ihren Interpretationen der Stücke von Elias Parish Alvars, Louis Spohr, Rossini, Ignaz Pleyel, Franz Lachner und Beethoven ist aber jenseits der Geschichte noch mehr zu bewundern: die poetische Kraft in ihren Fingern und die mit souveräner Leichtigkeit hingelegte Technik.