Elton John auf seiner letzten Welttournee auch in Wien

Superstar Elton John wird auf seiner letzten Welttournee „Farewell Yellow Brick Road“ auch in Wien vorbeischauen: Am 2. Mai 2019 gastiert der britische Musiker in der Wiener Stadthalle. Karten sind ab 9. Februar 2018 (10 Uhr) erhältlich.

Die Tournee startet am 8. September 2018 in den USA und soll bis 2021 über 300 Konzerte in Nordamerika, Europa, Südamerika, Australien und Asien umfassen. „Ich möchte mich mit einem Knall verabschieden“, sagte der 70-Jährige, der mehr als 250 Millionen Alben verkauft hat, am Mittwoch in New York.