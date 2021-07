EM-Rekordler Pickford träumt schon vom Titel

„Es gibt nichts Besseres für mich, als mit England zu gewinnen“, sagte Pickford schon vor dem Viertelfinal-Sieg gegen die Ukraine (4:0).

Es war für ihn das fünfte EM-Match in Folge ohne Gegentreffer, womit er sogar den EM-Rekord für die meisten Spiele vom Turnierstart weg ohne Gegentor aufstellen konnte. „Das ist nur ein Bonus“, betonte der Keeper des FC Everton, der letzte Saison eine schwierige Phase durchmachte.

Unter Carlo Ancelotti musste er mehrmals auf die Bank, stand in der Kritik der Fans und verpasste zudem einige Matches verletzungsbedingt. Doch nach guten Paraden ist er die unumstrittene Nummer eins der Engländer, die längst vom Titel träumt: „Das wäre der Höhepunkt.“

Mit den Fans im Rücken soll am Mittwoch in Wembley zunächst einmal der Einzug ins Finale fixiert werden.

Hält die Defensive erneut, wäre das schon die halbe Miete. Und vorne ist man nicht auf die Hilfe des „Lieben Gottes“ angewiesen, da lauern nämlich Harry Kane oder Raheem Sterling, die bei jeweils drei Turniertoren halten.

„Die Möglichkeit, unseren Fans und unserer Nation Glück und großartige Nächte zu bescheren, ist eine ganz besondere“, weiß Teamchef Gareth Southgate (im BBC-Interview) um die große Chance, die sich bietet.

Doch vor dem Gegner sind die Brigen gewarnt, wie Harry Maguire betont: „Sie haben Erfahrung und großartige Führungsspieler. Wir wissen also, dass es hart wird, das ist das am höchsten platzierte Team, auf das wir im Turnier treffen“, verweis der Innenverteidiger von Manchester United auf die Weltrangliste, die Dänemark ja als Zehnten listet.

Dazu kommt die Warnung in Form der 0:1-Heimpleite in Londoner Wembley im Vorjahr in der Nations League: „Aber wir sind auf uns fokussiert“ versicherte Maguire.