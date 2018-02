Emotionale Rückkehr nach Köln

Vier Jahre lang arbeitete Peter Stöger erfolgreich beim 1. FC Köln und führte den Klub von der zweiten Bundesliga in den Europacup. Nur eine Woche nach der Entlassung während der erschreckend schwach verlaufenen Hinrunde heuerte der Wiener bei Borussia Dortmund an. Mit dem BVB kehrt Stöger am Freitag (20.30 Uhr) erstmals als Gegner nach Köln zurück. „Natürlich ist das alles andere als ein normales Spiel für mich“, sagte der Wiener. Und ein bisschen unbehaglich ist ihm auch. „Ich weiß selbst nicht genau, wie ich mich fühlen und mit der Situation umgehen werde.“

Deshalb war es Stöger wohl recht, dass das Thema während der Woche etwas in den Hintergrund rückte. Doch nun ist Dortmunds Problemfall Pierre-Emerick Aubameyang an Arsenal verkauft, was der Coach als „gute Geschichte“ bezeichnete: „Weil wir jetzt Ruhe haben.“ Dafür gerät nun Stögers Rückkehr in den öffentlichen Mittelpunkt. Und das Aufeinandertreffen mit dem neuen Sportdirektor der Kölner, Armin Veh, der gegen Stöger mehrmals verbal nachgetreten hat.

Klar ist, dass die Partie für beide Klubs richtungsweisend ist. Schlusslicht Köln könnte mit einem Sieg zum HSV (am Sonntag gegen Hannover) gleichziehen, Dortmund braucht im Kampf um die Champions-League-Qualifikation nach zuletzt drei Remis in Folge dringend Punkte.