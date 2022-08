Empörungswellen, „Wokeness“ & Finnenchefin

Die Rolling Stones haben eiskalt Musik der Schwarzen gefladert, den Blues. Elvis Presley lernte für den Rock´n´Roll beim Gospel. Gesang der Unterdrückten, Versklavten, aus Afrika Verschleppten.

Eine Generation, die sich unbescheiden „woke“ (wach) nennt – noch jede Jugend war schlauer als der Rest der Welt – sucht nach Klarheit. Ein Feldzug gegen kulturelle Aneignung, Anmaßung und (rassistische) Ausbeutung, der langsam das Ziel aus den Augen verliert.

In der Schweiz (ausgerechnet!) häuften sich in den letzten Tagen gecancelte Konzerte wegen Dreadlocks von weißen Männern. Dreadlocks: Kennzeichen und Schmuck jamaikanischer Rastafari, vom göttlichen Bob Marley „globalisiert“. Dreadlocks: ein traditioneller Ausdruck des Widerstands gegen Unterdrückung.

In der Schweiz also wurde kürzlich der österreichische Musiker Mario Parizek, ein großartiger Gitarrenkünstler, ausgeladen. Die Veranstalter der Bar „Das Gleis“ in Zürich hielten fest, dass „Unwohlsein von unseren Mitmenschen“ den Ausschlag für die Entscheidung gegeben habe. Parizek fühlt sich missverstanden, attestiert den Verantwortlichen eine „mehr oder weniger faschistische Einstellung“. Seine Dreadlocks habe er sich als Jugendlicher zugelegt, um in einem rechten Dorf aufzuzeigen, dass es auch andere Menschen gebe. Heute werde er von der „linken Ecke” dafür diskriminiert.

Was großflächig in den Nullerjahren begann als sinnvoller Einspruch dagegen, andere Kulturen ungefragt zu vereinnahmen, sich an ihnen schamlos zu bereichern, hat im Internetzeitalter den Spin einer Blockwartmentalität.

Und dann gibt es eben knifflige Fälle, Grenzfälle von Anmaßung und Ausbeutung. Wie wär´s, dafür auf ein gutes altes demokratische Instrument zurückzugreifen: den Diskurs? Das Gespräch? Aber, schwierig in Zeiten der kurzfristigen Erregungen via Social Media. Bekanntlich sind Empörungswellen ersehnte, gewollte und auch bewusst gesteuerte Einnahmequellen von Giganten wie Facebook – das VOLKSBLATT berichtete ausführlich darüber.

Social Media: Schundheftl und Klatschbörse des bislang ziemlich zachen 21. Jahrhunderts. Zweite große Empörungswelle dieser Tage: Die finnische Regierungschefin Sanna Marin ward gefilmt, als sie privat Party feierte. Also mit Tanzen! Spaß! Sicher auch Alkohol! Den finnischen Sänger Olavi Uusivirta soll die verheiratete Marin auf den Hals geküsst haben! (Oder haben sich die beiden nur etwas ins Ohr geflüstert?) Jedenfalls: irre! Irre, dass sich ein Mensch des Lebens erfreut. Irre vielleicht auch noch, dass der Mensch eine Frau ist.

Nachdenkliches Hmmm: Könnte es sein, dass diese Welt eine friedlichere und bessere wäre, wenn maßgebliche Entscheidungsträger (und -innen) mehr Freude am Leben hätten? Oder ist dieser Planet sicherer, wenn ihn Männer mit todernster Miene regieren? (Einwurf: Es gibt auch gefährliche Clowns!)

So oder so, die nächste Empörungswelle kommt bestimmt. Im glorreichen Internet-Zeitalter schon im nächsten Augenblick.

Christian Pichler