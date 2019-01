„Ende des Sozialhilfe-Tourismus“

ÖVP-Klubklausur in St. Wolfgang ist für Klubchef Wöginger Fortsetzung der Regierungsklausur

Von Markus Ebert

Nach Bad Ischl im Vorjahr zieht sich der ÖVP-Parlamentsklub — also alle Nationalrats-, Bundesrats- und EU-Abgeordneten — auch heuer wieder zur Klausur in das Salzkammergut zurück, nämlich ab heute bis Mittwoch nach St. Wolfgang.

„Enge Vernetzung“

Diese Klausur sei „die inhaltliche Fortsetzung der Regierungsklausur“, betont Klubobmann August Wöginger. Dass daran auch Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie alle ÖVP-Regierungsmitglieder teilnehmen zeige, „wie eng die Abgeordneten mit der Regierung vernetzt sind“, so Wöginger im VOLKSBLATT-Gespräch. Mit ihnen und Experten werde man die „Zukunftsthemen Steuerreform, Digitalisierung und Pflege vertiefen“, beschreibt Wöginger den „Arbeitsauftrag“ für die nicht-medienöffentliche Klausur. „Wir wollen einfach, dass die Mandatare und die Regierungsmitglieder in diesen Fragen bestmöglich abgestimmt sind.“

„Wien ist das Problem“

Wobei der Klubchef eines weiß: Am Thema Mindestsicherung werde man nicht vorbeikommen. Die Wortmeldungen aus den Reihen der Wiener SPÖ stoßen dem ÖVP-Klubobmann sichtlich sauer auf — und umso nachdrücklicher betont er: „Wien ist und bleibt das Problem bei der Mindestsicherung“, das müsse man in der Bundeshauptstadt erkennen. „Mit nachweislich falschen Zahlen“ versuche die SPÖ, Stimmung gegen diese wichtige bundeseinheitliche Regelung zu machen. So sei es nicht korrekt, dass — wie vom Wiener Sozialstadt Peter Hacker behauptet — der Großteil Aufstocker auf ein Erwerbseinkommen seien. Laut Statistik Austria seien im Jahresdurchschnitt 2017 lediglich acht Prozent der Mindestsicherungsbezieher erwerbstätig gewesen, rechnet Wöginger vor. Und stellt klar: „Der Sozialhilfe-Tourismus“ muss ein Ende haben, darum brauche man diese einheitlichen Rahmenbedingungen.

ÖAAB-Forderungen erfüllt

Wesentlich besser gelaunt ist Wöginger, wenn das Thema Steuerreform zur Sprache kommt. Mit der Entlastung der Geringverdiener über die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge sowie die angekündigte Absenkung der unteren drei Tarifstufen seien wesentliche ÖAAB-Forderungen erfüllt, der seit 1. Jänner wirksame Familienbonus sei ohnehin „ein Meilenstein“. Es gehe ihm „bei der Steuerreform darum, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu entlasten“, macht Wöginger kein Hehl aus seinem „ÖAAB-Herzen“.

Bei Pflege mitreden

Mitreden wird er als Mitglied der Reformgruppe auch beim Pflegekonzept. Gegenüber dem VOLKSBLATT hat Wöginger mehrfach bekundet, dass man über die Erhöhung aller Pflegegeldstufen „diskussionsbereit“ sei.