Ende einer Ära auf der Gowilalm

SPITAL AM PYHRN — Kaum jemand, der sich in Oberösterreich gerne bergwärts bewegt, kennt sie nicht: Die Gowilalm. Ob das an der einmaligen Lage mit sagenhaftem Blick über das Garstner Tal liegt, oder an den leiblichen Genüssen, die Anita Gösweiner und ihr Mann Christoph den hungrigen Wanderern jahrelang kredenzt haben (Geheimtipp sind die Zwetschkenpaunzen), ist schwer zu sagen. Tatsache ist, dass dort in zwei Wochen mit Anfang November eine Ära zu Ende geht. Mehr als 40 Jahre hat die Familie Gösweiner die in 1375 Metern Höhe am Kleinen Pyhrgas gelegene Almwirtschaft betrieben und in dieser Zeit zu einem beliebten Ausflugsziel mit 30 Schlafplätzen etabliert, das an schönen Wochenenden von bis zu 700 Wanderern gestürmt wird. Auch wenn der Abschied, der aus familiären Gründen geschieht, nicht leicht fällt. „Es war eine schöne Zeit, die ich auf keinen Fall missen will“, so Anita Gösweiner im VOLKSBLATT-Gespräch.

Die Suche nach einem neuen Pächter ist jedenfalls viel versprechend angelaufen. Seitdem am Montag via Facebook der Abschied verkündet wurde, steht das Telefon nicht mehr still. „Unglaublich, wie viele Menschen sich bewerben“, freut sich Gösweiner. Dabei macht sie kein Hehl daraus, dass harte Arbeit gefragt ist. Die Saison dauert sechs Monate von 1. Mai bis 2. November. In dieser Zeit ist kaum ein Ruhetag drinnen.

