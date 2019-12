Enden die Tage des offenen Tors?

Mit dem Match bei Fehervar (Montag, 19.15) schließen die Black Wings Linz das Eishockey-Jahr 2019 ab — es geht vor allem um Wiedergutmachung.

Platz fünf in Gefahr

Der Dezember entwickelte sich zu einem Horror-Monat. Nach den Siegen gegen Bozen und den KAC war sogar Tabellenführer Salzburg in Reichweite, nach vier Niederlagen in Serie ist plötzlich der Top-5-Platz in Gefahr. Mit der 0:8-Pleite in Wien erreichte die Negativspirale den vorläufigen Tiefpunkt. „Wir spielen einfach eine schlechte Defensive“, haderte Cheftrainer Tom Rowe nach der höchsten Linzer Niederlage seit dem 0:9 gegen Znaim vor acht Jahren. Insgesamt lautet das Torverhältnis im Dezember 32:44, insgesamt 98:98 — unfassbar. „Wir bekommen einfach viel zu viele Tore“, meinte Kapitän Brian Lebler selbstkritisch. „Wir müssen aggressiver spielen“, forderte er vor der Fahrt zum Tabellen-9. aus Ungarn.

Rowe kündigte, wie zuletzt auch in Wien, erneut Umstellungen an, meinte aber auch: „Wir haben Vertrauen in das Team. Wir müssen hart arbeiten und das bei jedem Wechsel.“ Fix fehlen wird Troy Rutkowski, der wegen Behinderung im Match in Wien für zwei Spiele gesperrt wurde.

Der heutige Gegner kam gegen die Capitals übrigens ebenfalls unter die Räder (1:6), zeigte aber am Samstag mit einem 4:3-Overtime-Erfolg gegen Znaim auf.t.h.