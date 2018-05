Endlich Bergung des Tauchers aus dem Attersee

STEINBACH/ATTERSEE – Nach mehreren misslungenen Versuchen konnte am Sonntag in den frühen Morgenstunden die Leiche eines seit über drei Wochen im Attersee (Bez. Vöcklabruck) abgängigen russischen Tauchers endlich geborgen werden. Der 41-Jährige war am 20. April bei einem Tauchgang verunglückt. Nach seiner Ortung vor einer Woche musste das richtige Gerät für die Bergung vor Ort gebracht werden.

Elf Mitglieder der Wasserrettung lokalisierten mit einem Tauchroboter mit einer Kamera den Mann in einer Tiefe von 143,5 Metern. Gegen 0.40 Uhr konnte der Vermisste schließlich geborgen und im Bereich der Tauchstelle „Ofen“ in der Gemeinde Steinbach, von wo aus der Sportler auch seinen Tauchgang unternommen hatte, an Land gebracht werden.

Die Feuerwehr hatte den Vermissten in einer Tiefe von 120 Metern geortet. „Von wo diese Diskrepanz herkommt, müssen wir besprechen“, so Gerald Berger, Landesleiter der Wasserrettung.

Der Wassersportler hatte vor zwei Wochen mit einem Unterwasser-Scooter alleine bis in eine Tiefe von 100 Metern tauchen wollen. Weil er am Nachmittag noch immer nicht aufgetaucht war, alarmierten Kollegen die Einsatzkräfte. Laut Berger sei die Ursache bei solchen Unfällen oft ein Fehler beim Umgang mit den verschiedenen Gasgemischen. Eine Obduktion wurde angeordnet.