Zahlreiche Ausflügler genossen am Muttertag das Kaiserwetter in der Traunseestadt Gmunden.

Die angenehmen Temperaturen mit strahlendem Sonnenschein halten auch am Montag und am Dienstag an.

Laut Prognose der Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik darf man mit bis zu 30 Grad rechnen.

Am Mittwoch zieht allerdings eine Wetterfront mit nur noch zwischen 12 bis 18 Grad über Österreich herein, ehe sich die Wetterlage dann am Freitag wieder beruhigt.