Energiebranche tagt in Wels

In Wels berät im April die internationale Energiebrache über die Herausforderungen der Zukunft.

„Das ‚Fit for 55‘-Paket der Europäischen Kommission macht Tempo in Richtung Energieunabhängigkeit und Klimaneutralität. Als eine der größten jährlichen Konferenzen zu Energie-Effizienz und erneuerbare Energie in Europa haben sich die World Sustainable Energy Days des OÖ. Energiesparverbandes in den vergangenen Jahren zu einem globalen Branchentreff mit hunderten Teilnehmer/innen aus der ganzen Welt etabliert“, betont Landesrat Markus Achleitner.

Heuer finden die Enegy Days von 5. bis 8. April wieder als Präsenzveranstaltung in Wels statt. „Sie bietet eine einzigartige Kombination von Veranstaltungen mit Themenschwerpunkten wie Europäische Pelletskonferenz, Energieeffizienz-Konferenz und Konferenz Smarte E-Mobilität“, so Achleitner.