Energiekosten explodieren: Viele Betriebe plagen Existenzängste

Angesichts der explodierenden Energiepreise warnt Wirtschaftskammer-OÖ-Präsidentin Doris Hummer eindringlich vor einer Pleitewelle. Die Krise sei in der Mitte angekommen, viele Betriebe fürchten um ihre Existenz, so ihre dramatische Bestandsaufnahme.

Sie fordert raschestmöglich nationale Gegenmaßnahmen, Lösungen auf europäischer Ebene würden noch zu lange dauern, mahnt Hummer.

Rasche Abfederung nötig

Sie fordert daher eine Senkung der Energiesteuern, die weitere Aussetzung der CO2-Abgabe, die ab 1. Oktober kommen soll, sowie ein neues Preisberechnungssystem bei Strom.

„Ja, hier braucht es zumindest vorübergehend einen Eingriff in den Markt. Die Preisfindung am Energiemarkt findet nicht mehr unter normalen Gegebenheiten statt“, so die WKOÖ-Präsidentin.

Sie fordert wie so viele eine Entkopplung des Strompreises vom Gas und ein „Cost-Plus-Modell“. Dabei bilden die Strompreise die tatsächlichen Kosten der Produktion des jeweiligen Energieversorgungsunternehmens ab und enthalten einen Gewinnaufschlag.

Drastisch höhere Preise

Aktuell hätten insbesondere Betriebe aus dem mittelständischen Produktions- und Dienstleistungsbereich Probleme, vor allem sei auch die Planbarkeit verloren gegangen. Hummer unterstreicht dies auch eindrucksvoll mit Beispielen aus der Praxis.

So wurde etwa einem oö. Industrie- und Anlagenbauunternehmen von seinem Stromlieferanten der Vertrag gekündigt, andere Anbieter wollen aufgrund der hohen benötigten Jahresmengen an Strom keine Angebote legen. Die Folge: Das Unternehmen steht ab Jahresbeginn ohne Vertrag da. Auch einem Fleischereibetrieb wurde der Vertrag gekündigt. Beim neuen Angebot liegt der Strompreis um die 90 Cent statt wie bisher bei 6,2 Cent. Bei einem Jahresverbrauch von

rund 100.000 Kilowatt ist das für das Unternehmen nicht mehr tragbar und sollte dieser Preis tatsächlich kommen, bedeutet das die Schließung.

Kunden würde höhere Preise nicht akzeptieren

Auch das Beispiel eines Landgasthauses gibt Einblicke in die aktuell erschreckende Situation. Hier erhöhte sich der Strompreis um Faktor 12, bei Gas ist es Faktor 11. Insgesamt ergeben sich dadurch 140.000 Euro Mehrkosten im Jahr.

Das Dilemma: Eine Weitergabe der gestiegenen Kosten gibt häufig der Markt nicht her bzw. würde das die Inflation weiter beschleunigen und damit erst recht eine LohnPreis-Spirale in Gang setzen.

Auch die Transportwirtschaft – essentiell für die Versorgung der Bevölkerung und der Betriebe – stöhnt unter der aktuellen Entwicklung. „Innerhalb eines Jahres sind die Transportkosten schon um 80 Prozent gestiegen. Eine CO2-Bepreisung würde diesen Preisauftrieb noch zusätzlich befeuern“, ist Günther Norbert Reder, Obmann

der Transporteure in der WKOÖ, alarmiert. Dazu fehlen alleine in OÖ 2000 Lkw-Fahrer und auch beim Treibstoffzusatz AdBlue droht ein Engpass – bei einem Ausfall würden die Lkw-Flotten im Land still stehen, wird auch hier gewarnt.