Energiekosten: Salinen verlieren Industriekunden im Ausland

Produktion in Ebensee um 20 Prozent gedrosselt – zehnfacher Strompreis

Die Salinen Austria haben aufgrund der dramatisch gestiegenen Herstellungskosten Kunden im europäischen Ausland verloren.

„Kunden haben uns mitgeteilt, dass sie diese Preise nicht mehr weitergeben können“, sagt Salinen Austria-Chef Peter Untersperger im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Die Salinen müssten aber diese Preise verrechnen, „weil unsere Energiekosten bereits fast so hoch sind wie der Salzpreis“, so Untersperger.

Strom habe sich beim Einkauf verzehnfacht, Gas – je nach Tagesentwicklung – rund verachtfacht. Die Salinen beliefern unter anderem deutsche Chemiebetriebe mit Salztabs.

Rückstufung als Lieferant

Dort werden die Ebenseer nun bei den verbleibenden Kunden oft als Lieferant in die 2. Reihe zurückgestuft – auch, weil deutsche Hersteller viel günstiger sind. Untersperger: „Energieintensive Betriebe werden in Deutschland mit Millionen vom Staat unterstützt – im Gegensatz zu Österreich.“

Das sei eine massive Wettbewerbsverzerrung, gegen die die Regierung dringend etwas unternehmen müsse – „da geht es um den Wirtschaftsstandort Österreich“. Aufgrund der Kostensituation wurde die Produktion in Ebensee im Februar, also kurz vor dem Beginn des Ukraine-Krieges, um 15 Prozent gedrosselt. Mittlerweile wird 20 Prozent weniger Salz produziert als zu Normalzeiten

Versorgungsengpässe werde es aber nicht geben,- auch nicht beim Straßensalz, dessen Einlagerung teils schon angelaufen ist, so Untersperger. Auch beim Personal – die Salinen beschäftigen 540 Mitarbeiter – werde sich nichts ändern. Untersperger: „Kurzarbeit wird es aufgrund der Situation nicht geben.“ Entscheidend sei nun, die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken.

Das geschehe unter anderem mit Investitionen: So wird in wenigen Wochen eine 30 Millionen Euro teure Trocknungsanlage in Betrieb genommen. Obwohl es heuer bereits drei Preiserhöhungen gegeben habe, wurde zuletzt nochmals erhöht. Der Gewinn werde im laufenden Jahr dennoch spürbar geringer ausfallen. 2021/22 setzte die Salinen AG rund 160 Millionen Euro um.

Von Karl Leitner